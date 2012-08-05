کاندیداهای اصلاح طلب حداقل باید از سران فتنه بیزاری جویند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر در نشست خبری خود با رسانه ها که عصر امروز در محل دفتر جامعه اسلامی مهندسین برگزار شد در رابطه با کمیته‌ای که در جامعه روحانیت مبارز برای بررسی جریان انتخابات ریاست‌جمهوری شکل گرفته است، اظهارداشت: ما از این موضوع استقبال می‌کنیم، و امیدواریم همچنان که در انتخابات مجلس جامعه روحانیت مبارز با همدلی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم موجب وحدت میان اصولگرایان شدند این روند برای انتخابات آینده نیز ادامه یابد و جبهه متحد اصولگرایان به کار خود ادامه دهد.

وظایف حقوقی را پایمال دوستی و رفاقت نمی کنیم



دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین همچنین در جواب سوالی در مورد نزدیکی خود با محمدرضا رحیمی و ثمره هاشمی توضیح داد: ما با تک تک عزیزانی که در دولت هستند سابقه دوستی و همکاری داریم و حتی بیشتر از همه سابقه طولانی همکاری با آقای احمدی‌نژاد داریم و قبل از ریاست‌جمهوری نهم، بیست سال همکاری سیاسی با هم داشتیم و همواره تلاش‌مان بر این بوده که اختیارات و وظایف حقوقی را پایمال دوستی، رفاقت و اختلافات نکنیم، یعنی رفاقت سر جایش و وظایف و اختیارات سر جای خود. در مورد آقای رحیمی و ثمره هاشمی هم همین‌ گونه است.

باهنر افزود: مخصوصا در مورد اوضاع و احوال کشور و کمیته های مشترکی که میان دولت، مجلس و قوه قضاییه تشکیل شده است؛ اما این دوستی و رفاقت ها نمی‌تواند پوششی برای همکاری‌های حکومتی و یا نقدهایی که به یکدیگر داریم،‌ باشد.



مستقل وارد انتخابات نمی شویم

وی در مورد برنامه‌های جامعه اسلامی مهندسین برای انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: ما نمی‌خواهیم مستقل عمل کنیم و البته برداشت من از صحبت‌های دوستان موتلفه نیز چنین مطلبی نبوده است و معتقدم موتلفه مثل گذشته با دیگر دوستان اصولگرا همکاری خواهد داشت و خدشه‌ای دراین رابطه به وجود نیامده است و پیش بینی ما آنست که برای انتخابات آینده دو گفتمان حاکم بر انتخابات مجلس یعنی جبهه متحد و جبهه پایداری به رقابت خواهند پرداخت.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی براینکه نحوه ورود جامعه مهندسین و همچنین جبهه پبروان به انتخابات شوراها چگونه خواهد بود، گفت:ما دو انتخابات مهم و سرنوشت ساز را پیش رو داریم و انتخابات شوراها ادبیات خاص خود را دارد، اما انتخابات شوراها سیاسی نیست و نباید جریان های صرفا سیاسی بیایند و امور شهر را در کنترل خود در بیاورند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین تاکید کرد: انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها حتما تاثیر متقابل دارند و باید تلاش کنیم این دو انتخابات از ظرفیت‌های مشترک حداکثر استفاده را کنند.



اصلاح قانون انتخابات به انتخابات 92 نمی رسد

باهنر همچنین در رابطه با اصلاح قانون انتخابات کفت: این موضوع در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام است و فرآیند طولانی دارد که به نظر من ظرف مدت باقیمانده تا انتخابات کامل نخواهد شد.



دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در رابطه با شکل‌گیری نظام پارلمانی تصریح کرد: نظام ریاستی و پارلمانی توسط مقام معظم رهبری مطرح شد و بعضی از رسانه خواستند این را به عنوان یک اراده مطرح کنند اما همانطور که ایشان توضیح دادند منظورشان تغییرات صریح نبود و این موضوع را در تبیین تفاوت حکومت‌ها و تجدیدنظر در برخی موارد قانون اساسی به عنوان یک مثال مطرح کردند.

باهنر افزود: البته در مجلس فراکسیونی در این رابطه تشکیل شده است تا بررسی‌های لازم را انجام دهد اما در شرایط فعلی قانون اساسی ما نیمه پارلمانی و ریاستی است و به فرموده امام (ره) و مقام معظم رهبری مجلس در راس امور است؛ بنابراین اختیارات مجلس بیشتر از دولت است.



دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین همچنین در رابطه با برنامه‌های مجلس برای تعامل بیشتر با دولت گفت: در همراهی با دولت همواره پیش قدم هستیم، مشروط بر این‌که اختیارات و وظایف یکدیگر را به رسمیت بشناسیم و محور تعامل،‌ قانون اساسی باشد و کسی نگوید که قانون را قبول ندارد.



وی افزود: همچان که دولت در رابطه با وصعیت اخیر بازار به فکر همکاری با مجلس افتاده است تا با همکاری بیشتر با قوه قضاییه و مجلس امور را اصلاح کند، بنابراین جلسات مشترکی داشته‌ایم و کمیته‌های مشترک قوه قضاییه، مجلس و دولت برای مدیریت وضع فعلی کشور تشکیل شده است که موفقیت‌آمیز بوده و دنبال می‌شود.

سوءاستفاده رقیب از رقابت درون گروهی اصولگرایان را تهدید می کند

وی همچنین در رابطه با مهم‌ترین آسیبی که اصولگرایان را تهدید می‌کند، خاطرنشان کرد: در انتخابات مجلس نهم جامعتین باید و نبایدهای اصولگرایی را تعریف کردند، اما در نهایت اصولگرایان به دو جریان متفاوت تقسیم شدند و با یکدیگر رقابت کردند و ما از این موضوع به عنوان یک سرمایه خوب از گذشته استفاده خواهیم کرد، اما نگرانی این است که رقابت دو گفتمان اصولگرایی تند شود و رقیب از این رقابت درون گفتمانی سوء استفاده کند.

رییس جمهور نباید با نهاد قانونی همچون دیوان عدالت اداری رفتار سبک داشته باشد



دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین همچنین در جواب سوالی درباره رای دیوان عدالت اداری درباره سعید مرتضوی گفت: جای گلایه جدی از دولت وجود دارد که رئیس جمهور با یک نهاد قدرتمند و موثر در کشور این طور رفتار سبک داشته باشد. حرف ما همیشه با دولت این بوده است که محور کار، قانون باشد و وظایف و اختیارات یکدیگر را بپذیریم.

وی افزود: باید حکم قاضی را قبول کنیم و به دنبال بزرگ کردن اختیارات خود نباشیم. البته قوه قضاییه باید استدلال خوبی برای احکامی که صادر می‌کند، داشته باشد و اجرای قانون و همچنین تسلیم بودن در برابر قانون بزرگترین وظیفه است که مسئولان دارند و تاکید مقام معظم رهبری هم همین است و عمل به قانون وظیفه شرعی مسئولان است.



همچنین باهنر در مورد تشکیل حزب فراگیر گفت: همیشه تاکید ما در جامعه اسلامی مهندسین بر ضرورت شکل‌گیری دو یا چند حزب قوی در کشور بوده است، تا مردم بتوانند انتخابات دقیقی با توجه به وجود احزاب مختلف در کشور داشته باشند.

باهنر همچنین در رابطه با امکان شکل‌گیری ائتلاف‌های مختلف در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: در انتخابات مجلس و شوراها ائتلاف بهتر شکل می‌گیرد، چون در ریاست‌جمهوری کاندیدا یک نفر است، ممکن است احزاب و گروه‌های سیاسی روی کاندیداهای مختلف بایستند که البته این موضوع هم اشکالی ندارد.

جریان انحرافی یک نماینده در مجلس ندارد

باهنر همچنین در مورد محسنین نظام که مورد سوال خبرنگار شیکه ایران قرار گرفت و در مورد ارتباط رئیس جمهور با جریان انحرافی گفت: این سوال را شما دیر می پرسید و این موضوع به قبل از انتخابات مجلس باز می گردد.

وی اقزود: البته هرکسی به اندازه طرفداری اش از جریان انحرافی باید پاسخگو باشد و رابطه و دوستی رئیس جمهور با جریان انحرافی غیر قابل انکار است اما این به معنای اینکه رئیس جمهور تحت تاثیر افکار مشائی هم باشد نیست؛ چراکه دوستی یک معنایی دارد و تحت تاثیر بودن یک معنای دیگر و این رابطه همانند ارتباط و دوستی ما با اعضای دولت است که رابطه دوستی مان موجب نداشتن دید انتقادی به دولت نشده است.

باهنر با بیان اینکه جریان انحرافی حتی یک نماینده در مجلس ندارد گفت: جریان انحرافی جریان ضعیفی است اما افکارش خطرناک است و هرکس که به این جریان نزدیک باشد باید پاسخگوی افکار عمومی باشد.



هرگز ائتلافی میان اصولگرایان و اصلاح طلبان شکل نخواهد گرفت

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین همچنین در رابطه با احتمال ائتلاف اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: ما خواهان بازگشت اصلاح طلبان معتقد به نظام هستیم و از این امر استقبال می کنیم ؛ اما این به معنای این نیست که با آنان ائتلافی داشته باشیم.

وی افزود: اصلاح طلبان در هر صورت رقیب ما هستند و هیچگاه ائتلاقی میان اصولگرایان و اصلاح طلبان شکل نخواهد گرفت.

وی تاکید کرد: توصیه ما به اصولگرایان و اصلاح‌طلبان این است که هر وقت به قدرت رسیدند، قدرت را دست رادیکال‌های خود ندهند و محور حاکمیت به دست عقلای هر جریان باشد، اما با توجه به این‌که اصولگرایان و اصلاح‌طلبان هر دو نماینده طیف‌های وسیعی از جامعه هستند اگر چارچوب قانون اساسی را بپذیرند می‌توانند فعال سیاسی باشند.

کاندیداتوری چهره های اصلاح طلب بستگی به دوری و نزدیکی آنان به جریان فتنه دارد



باهنر در پایان در جواب سوالی در مورد کاندیداتوری چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبی خاطرنشان کرد: کاندیدا شدن چره های اصلاح طلبی بستگی به نزدیکی و دوری آنها نسبت به جریان فتنه دارد و حداقل باید از سران فتنه اعلام بیزاری کنند و از عملکرد تاییدآمیز خود نسبت به سران فتنه تبری بجویند.

