خیرآبادی: سوریان از اول هم شانس طلا بود/ حمید گفت در فینال اول خدا بعد جنگ!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، جمشید خیرآبادی که پس از فینالیست شدن حمید سوریان با خبرنگاران حاضر در سالن اکسل شهر لندن گفتگو می‌کرد ضمن بیان این مطلب افزود: سوریان در کشتی اول از نظر بدنی هنوز به ریکاوری کامل نرسیده بود و اصطلاحا بدنش ول نکرده بود.

وی ادامه داد: اما دیدید که در دو مبارزه بعدی حمید بسیار سرحال و قبراق کشتی گرفت و توانست به فینال راه پیدا کند.

مربی تیم ملی کشتی فرنگی در مورد حریف آذربایجانی حمید سوریان در فینال گفت: سوریان باید برابر این حریف خیلی هوشیار باشد. او باید بجنگد و برای رسیدن به پیروزی باهوش عمل کند. سوریان در سرپا خوب کار می‌کند اما باید برای این مبارزه که حریف قدرتمندی دارد باهوش و ذکاوت کشتی بگیرد.

خیرآبادی خاطرنشان کرد: وقتی پس از رفتن به فینال با سوریان صحبت کردم گفت در فینال اول خدا بعد هم فقط باید بجنگم. امیدوارم او بتواند در مبارزه فینال هم مثل دو دیدار قبل جنگنده ظاهر شود. محمد بنا از اول هم سوریان را یکی از شانس‌های کسب مدال طلا می‌دانست. ما سه شانس مدال طلا را پیش بینی کرده‌ایم که یکی سوریان است و دو نفر دیگر را هم نمی‌گوییم.

حمید سوریان امروز یکشنبه در مبارزه اول خود حریف قرقیزستانی را شکست داد و در دور دوم هم برابر مجارستان به پیروزی رسید و در دیدار نیمه نهایی برابر حریف دانمارکی به پیروزی رسید و راهی فینال شد. فینال وزن 55 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی المپیک 2012 لندن ساعت 22:30 امشب به وقت تهران برگزار خواهد شد.