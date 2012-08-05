به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، امید نوروزی، فرنگی کار وزن 60 کیلوگرم کشورمان در دور اول به مصاف "جیانگ شنگ" از چین می‌رود که در صورت پیروزی بر این حریف باید در دور بعد با برنده مبارزه "انگلوف"، نفر سوم جهان از بلغارستان و "الیس کولمان" از آمریکا مسابقه ‌دهد. در گروه نوروزی، "آلمات کبیسبایف"، نفر دوم جهان از قزاقستان نیز حضور دارد.

در طرف دیگر جدول نیز" حسن علی یف"، قهرمان جهان از آذربایجان، "جی هیون جونگ"، قهرمان المپیک آتن و نفر سوم جهان از کره جنوبی و "زائور کورماگمدوف"، نفر سوم جهان از روسیه حضور دارند.

در وزن 84 کیلوگرم نیز حبیب اله اخلاقی روی باسکول رفت که باید در دور نخست به مصاف "پاپلو شوری هرناندز" از کوبا برود. اخلاقی در صورت غلبه بر این کشتی گیر باید در دور دوم با برنده مبارزه کشتی گیران آمریکا و جزایر ساموئا مسابقه ‌دهد. در گروه اخلاقی "نظمی آولوجا"، قهرمان جهان از ترکیه، "ملونین نمونموی"، نایب قهرمان جهان از فرانسه، "رامی هیتانیمی" نفر سوم جهان از فنلاند، "دامیان جانیکوفسکی"، نفر دوم جهان در سال 2011 و "نناد زوگاج"، نفر سوم جهان از کرواسی حضور دارند.

در دیگر گروه این وزن نیز سامان طهماسبی، فرنگی کار ایرانی الاصل کشور آذربایجان و نفر سوم جهان، "الیم سلیموف"، قهرمان سال 2011 جهان از بلاروس و "آلن خوگایف" از روسیه حضور دارند.

همچنین در وزن 120 کیلوگرم بشیر باباجان‌زاده باید در دور نخست به مصاف سلمان از عراق برود که در صورت پیروزی بر این کشتی گیر در دور بعد با برنده مسابقه "حسن باروئف"، قهرمان و نایب قهرمان جهان و المپیک از روسیه و "یوری پاتریکیف"، کشتی گیر مطرح ارمنستانی روبه‌رو می‌شود. در گروه باباجان‌زاده، "نورماخان تینالیف"، نفر سوم جهان در سال 2011 نیز حضور دارد. در گروه دیگر این وزن نیز "میهاین لوپز"، کشتی گیر مطرح کوبایی و قهرمان المپیک و جهان و همچنین "رضا کایالپ" قهرمان جهان در سال 2011 حضور دارند.

پیکارهای این اوزان از ساعت 16:30 فردا به وقت ایران در سالن اکسل شهر لندن برگزار می‌شود.