سوریان تست دوپینگ داد/ هدیه وزیر ورزش و جوانان به محمد بنا

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، حمید سوریان پس از کسب مدال طلای وزن 55 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی بازی‌های المپیک 2012 لندن تست دوپینگ داد.

این کشتی‌گیر که در هنگام خروج از سالن به ابراز احساسات تماشاگران ایرانی پاسخ داد، قرار است امشب در استودیو خبر ایران در لندن حضور یافته و پاسخگوی سئوالات مطرح شده باشد.

از سوی دیگر محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان هم اعلام کرد به محمد بنا به خاطر کسب این موفقیت بزرگ در روز تولدش هدیه‌ای ویژه اهدا خواهد کرد.

عباسی موفقیت سوریان را حاصل تلاش و پشتکار بسیار محمد بنا دانست و ارزش این تلاش‌ها را بیش از چنین تقدیری دانست اما تاکید کرد: تولد بنا را بهانه کردیم که به او این موفقیت بزرگ را تبریک بگوئیم.

وزیر ورزش و جوانان کشورمان در هنگام ترک سالن با سئوالات تماشاگران ایران در خصوص تغییرات در فدراسیون‌های ورزشی و انتقاد آنها در این خصوص مواجه شد و به سوالات‌شان پاسخ داد.