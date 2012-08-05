سوریان: کلکسیون افتخاراتم تکمیل شد/ امیدوارم محبت مردم را جبران کرده باشم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، حمید سوریان پس از کسب مدال طلای وزن 55 کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی سی‌امین دوره بازی‌های المپیک در نشست خبری با اشاره به کسب این مدال تاریخی گفت: جای خوشحالی دارد که به عنوان فرزند کوچکی از کشورم توانستم مدال طلا را کسب کنم.

دارنده مدال طلای رقابت‌های کشتی فرنگی المپیک در پاسخ به این پرسش که "شما نسبت به سایر مسابقات تلاش بسیار بیشتری کردید تا طلای المپیک را کسب کنید؟"، گفت: احساس می‌کنم آرزوی هر ورزشکاری کسب مدال طلای المپیک است. من چند مدال جهانی داشتم و خدا محبت کرد که با مدال طلای المپیک کلکسیونم تکمیل شد.

حمید سوریان در مورد حذف حریف ژاپنی و تاثیر آن روی روحیه‌اش گفت: من با این کشتی گیر رقابت‌های زیادی داشتم و چندین بار موفق شدم برابر او به پیروزی برسم و البته برابر او هم شکست خوردم، همانطور که کشتی گیر آذربایجانی هم همینطور بود و چند بار با او مبارزه کرده بودم. با وجود زحماتی که کشیده شد این تصور برای خودم وجود داشت که باید این اتفاق می‌افتاد که خدا کمک کرد و مدال طلا را کسب کردم.

عضو تیم ملی کشتی ایران در مورد دلایل موفقیتش در المپیک گفت: قبل از هر چیز تلاش عامل موفقیتم بوده که در سال‌های اخیر متحمل شدم و کادر فنی نیز برای من تلاش بسیاری انجام داد و لطف و محبت خداوند نیز شامل حال من شد تا به مدال طلا برسم.

حمید سوریان در پاسخ سئوال خبرنگار خبرگزاری رویترز که پرسید: "چه تفاوتی این المپیک با المپیک پکن دارد؟"، گفت: امیدوارم توانسته باشم دل هموطنانم را شاد کرده باشم. المپیک پکن که با ناکامی برای من همراه بود تجربه بزرگی بود و این بار این مسابقات را بهتر لمس کردم و اهمیت آن را بهتر احساس کردم.

سوریان در مورد فضای سالن و حضور مقامات رقیبانش در سالن گفت: احساس می‌کنم آنقدر تمرکز داشتم و شرایط به گونه‌ای بود که به جرات می‌توانم بگویم فضایی که من در آن حضور داشتم کسی را نمی‌دانستم ببینم چون می‌دانستم باید چه کار کنم و خودم تمرکز زیادی روی کشتی‌هایم داشتم. از همه هوادارانم هم تشکر می‌کنم. مردم همیشه محبت داشتند و امیدوارم توانسته باشم جواب محبت‌های‌شان را داده باشم.

دارنده مدال طلای بازی‌های المپیک در پاسخ به این پرسش که "با توجه به وزن کم کردن زیاد تا چه زمانی به کشتی ادامه خواهید داد؟"، گفت: این موضوعی نیست که به تنهایی بتوانم در موردش تصمیم بگیرم. افراد زیادی در این سال‌ها کنارم بودند و برایم زحمت کشیدند. قطعا پس از مشورت با آنها تصمیم خواهم گرفت اما شرایط سنی‌ام به گونه‌ای است که می‌توانم در المپیک بعدی هم کشتی بگیرم اما اینکه در وزن اول کشتی بگیرم، شانسم پایین است.