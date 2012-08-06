معرفی مکتب اهل بیت(ع) بهترین راه مقابله با تهاجم فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری در مراسم رونمایی از سایت تبیان قم که در سازمان تبلیغات اسلامی استان برگزار شد به مزیت‌های این سایت اشاره کرد و گفت: در دنیای سایبری سایت‌های فراوان و متنوعی وجود دارد اما سایت تبیان یک سایت محتوایی دینی و مذهبی است.



وی اضافه کرد: در طراحی این سایت سعی کردیم معارف دینی و آنچه که از قرآن و مکتب بالنده اهل بیت(ع) به دست ما رسیده است را به گونه‌ای ساماندهی کنیم که برای همگان در کشور و بلکه در خارج از کشور قابل بهره‌برداری باشد.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم، خدمت رسانی به شبکه‌های مختلف فرهنگی و تبلیعی را یکی از مزیت‌های این سایت برشمرد و تاکید کرد: این سازمان با شبکه‌های زیاد فکری، فرهنگی و تبلیغی از جمله ائمه جماعات، هیئت‌های مذهبی، انجمن‌های اسلامی، مبلغان، شاعران و مداحان و... مرتبط است و برای اینکه از حضور فیزیکی افراد موثر در این شبکه‌ها در سازمان کاسته شود زمینه‌ایی فراهم شده که ارتباط با اینها به صورت مجازی باشد.

شاکله فرهنگ تشیع



حجت‌الاسلام اسکندری با اشاره به طراحی بخش لوای تشیع در این سایت، تبیین فرهنگ بالنده غدیر، عاشورا و انتظار را هدف اصلی این بخش عنوان کرد و افزود: اعتقاد ما بر این است که بهترین راه برای مقابله با تهاجم فرهنگی و کینه توزی دشمنان تشیع به خصوص مسئله وهابیت که در جهان اسلام ویرانگری‌هایی به راه انداخته است معرفی مکتب پربار اهل بیت(ع) است.



وی اضافه کرد: گاهی اوقات برخی از دستگاه‌های فکری و فرهنگی آنچنان سرگرم پاسخگویی به شبهات و سئوالات دشمنان می‌شوند که از اصل ترویج مکتب اهل بیت(ع) غفلت می‌کنند. دشمن نباید ما را غافل کند تا از نشر معارف غفلت کنیم.



حجت‌الاسلام اسکندری بخش عالمان و فرهیختگان دینی، سلامت و پزشکی، دانش و فناوری، دین و اندیشه، سیاسی و اجتماعی، ادبی و هنری، خدمات الکترونیکی و... را از جمله بخش‌های این سایت عنوان کرد.



وی ادامه داد: قم به عنوان مرکز فکری و معرفتی جهان اسلام و منشأ انقلاب اسلامی به صورت خاص مورد توجه سازمان تبلیغات اسلامی در این سایت قرار گرفته است.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم یکی دیگر از بخش‌های این سایت را مطالبات رهبری عنوان کرد و گفت: ما می‌بینیم مقام معظم رهبری هوشمندانه همه مباحث جهان اسلام و داخلی را با دقت پیگیری می‌کنند و تذکرات جامعی دارند ولی به هر دلیلی خواسته‌های ایشان از سوی برخی دستگاه‌های مسئول عملی نمی‌شود و ما قصد داریم در این سایتی که با عنایت مقام معظم رهبری افتتاح شده مطالبات ایشان را پیگیری کنیم و علت جویی کنیم که چرا خواسته‌های مقام معظم رهبری جامه عمل پوشانده نشده است.

پرداختن به مسائل انقلاب اسلامی



حجت‌الاسلام اسکندری پرداختن به مسائل مربوط به انقلاب اسلامی را از دیگر مزیت‌های این سایت برشمرد و تاکید کرد: اگر امروز شاهد هستیم که مکتب اهل بیت در دنیا مورد توجه قرار گرفته و روحیه استقلال طلبی و حریت در بین ملتها به وجود آمده، اگر امروز شاهد هستیم استکبار جهانی از سنگرهایی که برای خودش درست کرده یکی پس از دیگری عقب نشینی می‌کند و اگر می‌بینیم ملتها به پا خاسته‌اند به برکت انقلاب اسلام و همت بزرگ مردی بود که ما را به اوج رسانده و اکنون به برکت مقام معظم رهبری است که انقلاب اسلامی به پیشرفت رسیده است ولی گاهی در برخی از سایت‌های مشاهده می‌کنیم که جلوه انقلاب اسلامی کمرنگ است.



وی ادامه داد: ما نقطه عطف انقلاب اسلامی را 15 خرداد 42 می‌دانیم و سعی کردیم نقش قم را در پیروزی انقلاب معرفی کنیم.

