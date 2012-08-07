هادی ساعی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهربه لندن ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: ما برای آنکه به موفقیت برسیم همه تمهیدات لازم را اندیشیده و با سخت‌ترین تمرینات به اینجا رسیده‌ایم. با این شرایط قرعه کشی نقشی اندک برای کسب مدال تکواندوکاران ایران دارد.

وی ادامه داد: اینجا المپیک است، بهترین‌های دنیا در این رقابت حضور دارند و هیچ حریفی را نمی‌توان دستکم گرفت. در میدانی چون المپیک همه برای کسب مدال و رسیدن به سکوی قهرمانی تلاش می‌کنند و همین موضوع کار ما را دوچندان دشوار کرده است. این موضوع از سوی همه اعضای تیم به خوبی درک شده و می‌دانند چه کار دشواری برای رسیدن به مدال دارند.

مدیر فنی تیم ملی تکواندو در مورد وضعیت آمادگی نفرات این تیم گفت: هر سه تکواندوکار ما در بهترین شرایط قرار دارند، سرحال و آماده مترصد شروع مسابقات هستند و مشکل آسیب دیدگی و اضافه وزن ندارند.

ساعی در مورد انتخابات کمیته ورزشکاران کمیته بین المللی المپیک گفت: کارهای لازم انجام شده و تا آنجا که می‌توانستیم با اهالی تکواندو و کشورهایی که ارتباط داشتیم مذاکراتی صورت داده‌ایم، باید منتظر باشیم تا روز پنجشنبه ببینم چه شرایطی پیش می‌آید و نتیجه چه می‌شود.

وی در پایان تصریح کرد: اگر تکواندوکاران ما روز مبارزه شرایط عادی خود را داشته باشند می‌توانیم نتایج خوبی در این دوره کسب کنیم. باید ببنیم روز مسابقه چه پیش می‌آید.

رقابتهای تکواندو در این دوره از بازی‌ها، از فردا در سالن "اکسل" شهر لندن برگزار می‌شود و محمد باقری معتمد اولین نماینده کشورمان است که روز پنجشنبه به دیدار رقبای خود می‌رود.