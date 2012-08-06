به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل همدانی گلشن یک شنبه شب در نشست و هم اندیشی با مدیران رسانه‌ای اصفهان افزود: برای راه اندازی شرکتهای دانش بنیان در انتظار صدرو مجوز آن هستیم که پس از کسب مجوز در سال جاری اولین شرکتهای دانش بنیان در دانشگاه صنعتی اصفهان راه اندازی و معرفی خواهد شد.

وی تصریح کرد: در عرصه بخش خصوصی هر اندازه علمی حرکت کنیم حرکت رو به جلو و خوبی خواهیم داشت.

همدانی گلشن در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه این دانشگاه نزدیک به 35 سال سابقه دارد اظهار داشت: در حال حاضر دانشگاه صنعتی اصفهان نزدیک به ده هزار دانشجو دارد که نزدیک به 40 درصد از این دانشجویان تحصیلات تکمیلی هستند واین دانشگاه دارای 13 دانشکده و 6 پژوهشکده است که البته این تعداد در حال حاضر رو به افزایش است.

دانشگاه صنعتی اصفهان نخستین طرح جامع پژوهشی را تدوین کرد

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه این دانشگاه به عنوان نخستین دانشگاه کشور طرح جامع پژوهشی خود را تدوین کرده، یادآور شد: این طرح اکنون به عنوان الگو برای سایر دانشگاه‌ها مطرح شده است.

وی ادامه داد: در این طرح توسعه تحصیلات تکمیلی، جذب گسترده هیات علمی جدید در سطح دانشگاه، گسترش تجهیزات و به روز کردن تجهیزات، حمایت های علمی، توسعه فضای فیزیکی، پژوهشی، رفاهی و دانشجویی و توسعه ارتباط با صنعت را از جمله برنامه‌های پیش روی این دانشگاه است.

همدانی گلشن توسعه ارتباط با صنایع را نیز از اقدامات اخیر این دانشگاه عنوان کرد و گفت: علاوه بر آن در سایر بخشها نیز ما شاهد رشد قابل توجهی بوده‌ایم چنانچه به طور مثال در بخش مقالات ISI این دانشگاه در سال 2009 میلادی مجموعه مقالات انتشاری آن نزدیک به 550 مقاله بود که در سال 2010 میلادی این تعداد به 675 مقاله رسید و در سال 2011 نیز ما 821 مقاله در نشریات ISI منتشر کردیم.

وی ادامه داد: مفهوم اقتصاد مقاومتی جنبه‌های مختلفی دارد و هرکس در این میان نقشی را بر عهده دارد که باید اجرایی نماید و در این میان نیز نقش دانشگاه‌صنعتی اصفهان تولید علم به ثروت است که این موضوع در سال اخیر در این دانشگاه پر رنگ تر شده است.

محوریت دانشگاه صنعتی اصفهان برای ساخت هواپیمای مسافربری

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان در ادامه سخنان خود به محوریت این دانشگاه برای ساخت هواپیمای مسافربری 100 الی 150 نفری نیز اشاره کرد و گفت: صنایع هوایی دانشگاه در الکترونیک هوانوردی این هواپیما مسئولیت دارد و در این خصوص گروه پژوهشی نیز تشکیل شده است.

وی ادامه داد: دانشگاه صنعتی اصفهان به تنهایی در سال گذشته 134 طرح داشته است.

برای پیشرفت بهتر به هیات علمی نیاز داریم

همدانی گلشن همچنین در ادامه سخنان خود بر جذب هیات علمی جدید در این دانشگاه اشاره و گفت: این دانشگاه 180 هیئت علمی را جذب کرده و جذب بورسیه نیز داشته است.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان یادآور شد: برای پیشرفت بهتر ما به این هیات علمی نیاز داریم.