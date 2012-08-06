ملت ایران با وحدت و همدلی از جنگ اقتصادی سربلند بیرون می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پورابراهیمی در مراسم ضیافت افطاری که با حضور استاندار کرمان و نماینده ولی فقیه در استان کرمان برگزار شد ضمن اشاره به وجود پتانسیل های عظیم اعتقادی و اقتصادی در مقابله با تحریم ها اظهار داشت: با برنامه ریزی، همدلی و همت می توان مانند سال های دفاع مقدس در جنگ تمام عیار اقتصادی استکبار علیه ملت بزرگوار ایران اسلامی سربلند بیرون آئیم.

وی اظهار داشت: هرگاه صادقانه با مردم مسائل و مشکلات را در میان گذاشته ایم توانسته ایم با نیروی مضاعف در مسیر رویارویی با مشکلات گام برداریم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه ضمن اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در جمع کارگزاران نظام و با موضوع اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: ایشان سال ها با انتخاب شعارهای اقتصادی در سال های گذشته وضعیت اقتصادی را پیش بینی کرده اند وحتی از جهاد اقتصادی نام برده اند که امروز با بکاربردن بدترین توطئه های دشمنان نظام علیه ملت ایران اسلامی در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم و با روحیه جهادی باید با این مشکل مقابله کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به واقعیاتى که ما مشاهده می کنیم و جلوى چشم ماست وظیفه همه ما اطلاع رسانی و آگاه سازی صحیح به جامعه می باشد.

پور ابراهیمی تصریح کرد: آحاد مردم، دانشگاه‌‌‌ ها و دستگاه‌‌‌هاى دولتى که خوشبختانه دارای توانائى و استعداد بالقوه هستند، چه از لحاظ علمى و چه از لحاظ توانائى‌‌‌هاى مالى باید تلاش کنند مسئولیت زمان خود و مقطع تاریخى حساس خود را بشناسند و به آن عمل کنند.

