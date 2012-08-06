هدف خبرنگار مسلمان عرضه مدیریت اسلامی به سراسر جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علوی، یکشنبه شب در همایشی که به مناسبت تجلیل از روز خبرنگار برگزار شد با تاکید بر اینکه هر اقدامی که توسط افراد انجام می شود دارای اهداف اولیه، متوسط و عالی است، افزود: هدف خبرنگاران مسلمان با اهداف خبرنگاران جهان استکبار متفاوت است چرا که غایت و مقصد خبرنگار مسلمان عرضه مدیریت اسلامی به سراسر جهان است.

وی با اشاره به نقش خبرنگاران در شرایط حساس جهان امروز تصریح کرد: خبرنگاران می توانند با قلم خود جنایت استکبار جهانی و نظام سلطه بر مظلومان را افشاء کرده و در رسانه ها منعکس کنند.

وی ادامه داد: هدف خبرنگار مسلمان از اطلاع رسانی، تبیین دین اسلام، مدیریت اسلامی، حفظ و اقتدار حکومت و نظام اسلامی است.

وی با بیان این مطلب فوق افزود: اگر یک خبرنگار این اهداف عالی را دنبال کند کار او یک نوع عبادت و خدمت در راه خدا است.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه یک خبرنگار اسلامی باید الگوی اخلاق اسلامی باشد، عنوان کرد: در صورتی که یک خبرنگار مسلمان الگوی اسلامی و اطلاع رسانی را به جهان ارائه کند و به اهداف عالی خود دست یافته است.

وی با اشاره به این روایت که آدمی نباید به چیزی که علم ندارد تکیه کند، گفت: خبرنگاران نباید به مسائل شبهه ناک اعتماد کنند زیرا منشاء بسیاری از شایعات، گرفتاری های اخلاقی، تهمت و تکذیب، اعتماد و عمل به چیزی است که به آن علم نداریم.

وی تاکید کرد: اگر خبرنگاران مسلمان به مسائل شبهه ناک عمل نکنند آنگاه در جهان الگوی خبرنگار انسانی و اسلامی می شوند.