کاهش آمار طلاق در بیجار/ رسانه های بیگانه عامل اصلی طلاق در جامعه

حمیدرضا ترکمندی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در سال 90 در شهرستان بیجار، هزار و 502 واقعه ازدواج ثبت شده بود که نسبت به سال 89 شاهد افزایش 9 درصدی ازدواج و کاهش پنج درصدی آمار طلاق در شهرستان بیجار بوده ایم.

وی با تاکید بر اینکه طلاق یک پدیده نیست، اظهار داشت: از ابتدای تشکیل نظام خانواده در جوامع انسانی طلاق وجود داشته است و آنچه که باید مد نظر کارشناسان و مسئولان قرار گیرد، افزایش غیرمنطقی آمار آن بوده و لازم است، علل و زمینه های این افزایش بررسی شود.

مشاور امور اجتماعی و خانواده فرماندار بیجار با اشاره به اهمیت پیشگیری های سطح اول درمورد طلاق افزود: در شهرستان بیجار از سال 88 برنامه ریزی دقیق سه ساله برای اطلاع رسانی و آموزش در جامعه هدف شامل جوانان آماده ازدواج و والدین دارای فرزندان آماده ازدواج صورت گرفت.

ترکمندی ادامه داد: این برنامه ریزی ها در قالب جلسات آموزش خانواده و گفتمان های دینی و اجتماعی با همکاری اداره تبلیغات اسلامی، انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش، انجمن های دانشگاه، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی، حوزه های علمیه، بهزیستی و انجمن های مردمی انجام شد.

وی یادآور شد: مباحث مطرح شده در جلسات توسط کارشناسان مشاوره، روانشناسی، مذهبی و جامعه شناسی حول محور آسیب شناسی ازدواج های خود گزین و احساسی، معیارهای دینی انتخاب همسر، اهمیت مراجعه به مراکز مشاوره پیش از ازدواج، فرهنگ سازی برای والدین درمراجعه به مراکز مشاوره خانواده قبل از ازدواج فرزندان و لزوم احیا فریضه امر به معروف و نهی از منکر بوده که مورد استقبال چشمگیر شرکت کنندگان در جلسات مختلف قرار گرفته است.

مشاور امور اجتماعی و خانواده فرماندار بیجار به برخی علل افزایش طلاق اشاره کرد و گفت: تلاش بی وقفه رسانه های غربی خصوصا شبکه ماهواره ای بیگانه برای تغییر سبک زندگی ایرانیان و افزایش توقعات مادی زوجین از مهمترین این دلایل است.

ترکمندی افزود: دخالت اطرافیان و تسویه حساب‌های شخصی بستگان مزدوجین، اعتیاد، عدم آگاهی ازمهارت ‌های زندگی، عدم کارایی مطلوب برخی مراکز مشاوره پیش از ازدواج، کم رنگ شدن قبح طلاق در جامعه، عدم توجه کافی به آموزه های دینی، مشکلات زناشویی و بیکاری، از دیگر علل افزایش طلاق است.

وی به عوامل پیشگیری از طلاق مرتبط با مسئولان اشاره کرد و اظهار داشت: مسئولان استانی نقش بسزایی در پیشگیری از طلاق و سایر آسیب های اجتماعی دارند.

مشاور امور اجتماعی و خانواده فرماندار بیجار اختصاص اعتبارات لازم برای اداره مراکز مشاوره و ممانعت از تعطیلی آنان، اختصاص اعتبار کافی برای برگزاری جلسات گفتمان های دینی ـ اجتماعی، حساسیت به افزایش آسیب های اجتماعی و تاکید بر مسئولان شهرستانی برای ارسال گزارش اقدامات انجام شده در زمینه پیشگیری، تشویق افراد و مسئولان فعال شهرستانی در این زمینه ها، می تواند موثر واقع شود.

ترکمندی به یکی از عوامل موفقیت در پیشگیری از آسیب های اجتماعی شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: فرمانداران هر شهرستان نقش بسیار مهمی در هدایت و نظارت برنامه های پیشگیرانه در زمینه طلاق و اعتیاد دارند.