ناحیه صنعتی در شهر جدید بلبان آباد ایجاد می شود

حامد قادرمرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم توسعه در تمامی استان کردستان به ویژه در شهرهای تازه تاسیس به ایجاد ناحیه صنعتی در شهر بلبان آباد اشاره کرد و افزود: با ایجاد این ناحیه صنعتی بخش زیادی از معضل بیکاری شهر بلبان آباد رفع می شود.

وی ادامه داد: ایجاد زیر ساخت های صنعتی در این منطقه برای توسعه صنعت بسیار ضرورت دارد و با توجه به اینکه این مهم از مطالبات مردم است انتظار می رود که مدیران و مسئولان نگاهی ویژه را در راستای عملی کردن این خواسته در کوتاهترین زمان ممکن داشته باشند.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از پیمانکاران و مشاوران به کارگیری شده در اجرای پروژه های عمرانی در شماری از نقاط استان اظهار داشت: متاسفانه اغلب پیمانکاران و مشاوران به کار گیری شده در اجرای پروژه ها پیمانکاران ضعیف و ناکارآمد هستند.

قادرمرزی در ادامه از روند اجرایی پروژه های عمران شهری در شهرهای بلبان آباد و دهگلان انتقاد کرد و یادآور شد: متاسفانه مجموعه مشاوران شهرداری های دهگلان و بلبان آباد نظارت صحیحی بر چگونگی اجرای صحیح و اصولی و مهندسی طرح ها ندارند.

وی در پایان خواستار تخصیص اعتبار برای آسفالت راه روستایی شابلاغ، چیلیک، قلعه گاه و سالار آباد شد و افزود: با توجه به وضعیت نامناسب راه های روستایی در این منطقه، تخصیص اعتبار از محل اعتبارات تملک دارئی ها در سال مالی جدید ضروری است.