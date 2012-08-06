بیژن نوباوه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص دیدار عصر یکشنبه کمیسیون فرهنگی مجلس با جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد گفت: کمیسیون فرهنگی دو ایراد اساسی به فیلم "لاله" دارد. اول اینکه این فیلم چه اولویتی برای سینمای ما دارد که در مرحله اول 7 میلیارد تومان برای آن سرمایه گذاری شده که قطعاً با آغاز کار این هزینه افزایش خواهد یافت.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اقتصاد ضعیف و نوپای سینمای ایران چه نیازی به ساخت چنین فیلمی وجود دارد، در حالی که بسیاری از فیلمسازان جوان و مستندسازان ما نیازمند حمایت‌های معاونت سینمایی هستند.

ناظر مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما تصریح کرد: در این جلسه نیک نژاد کارگردان سینما و شمقدری توضیحاتی را در خصوص سناریوی فیلمنامه "لاله" به کمیسیون ارایه دادند که بنده شخصاً قانع نشدم. بنابراین از ایشان خواستیم سناریو را به کمیسیون ارسال کنند تا اعضا مطالعه کنند.

نوباوه ادامه داد: حتی اگر سناریو ایرادی نداشته باشد قطعاً ‌در مورد ضرورت‌ اجرای چنین سناریویی با معاونت سینمایی بحث جدی داریم.

عضو کمیته رسانه کمیسیون فرهنگی اظهار داشت: در این جلسه ریاست سازمان سینمایی وزارت ارشاد تاکید کرد که وزارت ارشاد تلاش کرده شخصیت زن ایرانی را در این فیلم به نمایش بگذارد که البته ما قانع نشدیم.

وی با اشاره به اظهارات شمقدری مبنی بر اینکه سناریوی فیلمنامه "لاله" چندین بار بازنویسی شده است ، گفت:‌ موضوع این فیلمنامه، ‌موضوعی نیست که به درد جامعه بخورد.

نوباوه افزود: مقرر شد اعضای کمیسیون سناریو را مطالعه کنند و جلساتی را با علی مطهری و دیگر اعضای کمیسیون داشته باشیم و در این خصوص تصمیم گیری کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزارت ارشاد پیش از این نیز فیلم‌هایی را که کمیسیون فرهنگی با آنها مخالفت کرده بود به نمایش درآورده است، دلیل شما برای حرف شنوی این بار وزارت ارشاد چیست، گفت: اینها بسیار اشتباه کردند که به نظرات اعضای کمیسیون عمل نکردند، کمیسیون فرهنگی هم از ابزار قانونی خود جهت برخورد با این مساله استفاده می‌کند.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه این فیلم خلاف مصالح فرهنگی کشور است، گفت: کمیسیون فرهنگی به این سادگی‌ها قانع نمی‌شود. این پروسه ادامه دارد و صلاح نمی دانیم وزارت ارشاد دست به ساخت این فیلم بزند.