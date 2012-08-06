افزایش تلفات حادثه سینا به 17 کشته/ دولت نشست فوق العاده برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دولت جدید مصر به ریاست هشام قندیل امروز نشست فوق العاده ای را برای بررسی حادثه صحرای سینا برگزار خواهد کرد.

یک منبع مسئول در این رابطه اظهار داشت هشام قندیل اوضاع مرزی مصر را لحظه به لحظه با محمد مرسی رئیس جمهور و نیروهای مسلح و گروه های امنیتی مصر پیگیری می کند.

از سوی دیگر "احمد جمال الدین" وزارت کشور مصر اظهار داشت گروه های کاری متخصص که شامل شخصیتهای بلندپایه سرویس اطلاعاتی هستند، بررسی حادثه صحرای سینا را آغاز کرده اند.

در همین حال العربیه گزارش داد که شمار تلفات حمله تروریستی به صحرای سینا به 17 کشته افزایش یافت. این افراد سربازان و افسران مصری هستند.

پایگاه خبری فلسطین الیوم نیز گزارش داد "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در پی حمله مسلحانه به صحرای سینا از مقامات مصری خواسته است امنیت این منطقه را بیش از پیش فراهم کنند.

الیوم السابع نیز به نقل از هشام قندیل در بیانیه ای اعلام کرد که واکنش مصر به حمله مسلحانه در صحرای سینا بسیار قاطعانه خواهد بود.