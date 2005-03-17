زنان خراسان در سال 84 شهرك صنعتي ايجاد مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر از مشهد ، مهندس پژوهش معاون سياسي – اجتماعي استاندار خراسان رضوي در نشستي مطبوعاتي با اعلام اين خبر افزود: سال 84 فرصتي مقتنم براي ايجاد و راه اندلازي شهرك صنعتي مختص به بانوان است تا انجام امور ظريف و صنايع كوچك كه بانوان در انجام آنها مهارت بيشتري نسبت به مردان دارند به اين قشر واگذار شود.

شهبازي كارشناس كار آفرينان بانوان استان نيز از راه اندازي رسمي دفتر كار آفرينان زنان استان خبر داد و هدف از راه اندازي اين تشكل را آموختن مهارت كار ، ايجاد بازار كار و توسعه صادرات در بخش كار عنوان كرد.

وي گفت : تا كنون 14 شهرستان از 20 شهرستان خراسان رضوي آمادگي 100درصد خود را در اجراي اين امر اعلام نمودند .

سعيدي كارشناس دفتر كميته بانوان استان نيز گفت : طرح ياري رساني به زنان افغاني با حمايت تشكلهاي غير دولتي در شهرهاي مرزي ايران و افغانستان پس از اخذ مجوز از گروه فرهنگي وزارت خارجه اين طرح به اجرا در مي آيد