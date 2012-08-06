خسارت میلیونی دارکوبها به مخابرات یزد/ ایجاد اختلال در 6200 مشترک تلفن

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی مقوم اظهار داشت: در پی خشکسالی در سال های اخیر و نیز کمبود شدید آب در مناطق کوهستانی یزد، دارکوب ها کابل های مخابراتی را برای دستیابی به آب سوراخ کردند که باعث ایجاد اختلال در تلفن شش هزار و 200 مشترک در این شهرها شد.

وی ادامه داد: دارکوب ها برای رفع تشنگی به کابلهای مخابراتی که شباهت زیادی به لوله های آبیاری قطره ای دارد هجوم آورده و برای پیدا کردن آب کابلها را سوراخ می کنند.

مقوم عنوان کرد: این عمل باعث می شود پس از باران آب به داخل کابل نفوذ کرده و باعث اکسید شدن و قطع ارتباط مشترکان شود.

وی میزان خسارت وارد شده به شرکت مخابرات استان را 9 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: میزان کابل های تخریب شده توسط دارکوب ها 180 کیلومتر است که تاکنون با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال در حدود 100 کیلومتر از این کابل ها تعمیر و تعویض شده است.

مقوم بیان داشت: برای محفوظ ماندن کابل های مخابرات، نوع خاصی از کابل با روکش فولادی سفارش داده شده است تا از سوراخ شدن توسط دارکوب‌ها در امان باشد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان یزد همچنین گفت: روستاهای سانیج و توابع، منطقه طزرجان و ده بالا از شهرستان تفت و روستاهای منشاد، بنادک سادات، فخر آباد، هنزاء و تنگ چنار از شهرستان مهریز بیشترین خسارت را متحمل شده اند.