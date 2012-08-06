مرجعی مشخص برای ساماندهی مساجد بین راهی البرز معرفی شود

محمد جواد عطرچیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ساماندهی مساجد بین راهی استان البرز با تاکید بر اینکه رسیدگی و ارتقای سطح سرویس توقف گاههای بین راهی به عنوان یکی از اولویت های این اداره کل است، گفت: برنامه های مدونی برای آن طراحی شده و در دست اجرا است.

وی افزود: با تمهیدات اندیشیده شده و اجرای برنامه ها امیدواریم مساجد بین راهی ساماندهی مطلوب تری بیابند.



عطرچیان با بیان اینکه این اداره کل بازدیدهای مشترکی را با سازمان های دست اندرکار در فواصل زمانی از مساجد بین راهی انجام می دهد، گفت: با توجه به اینکه مساجد در سال های گذشته توسط افراد و یا نهاد های متعددی در جاده ها ساخته شده است و در حال حاضر وظیفه نگهداری مسجد با سازنده آن است، شایسته تر است که مرجع مشخصی برای نگهداری مساجد مشخص شود تا با هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط بتوان سطح ارائه خدمات در مساجد بین راهی را در حد بسیار مطلوبی افزایش داد.

عطرچیان تاکید کرد: بازرسی ها از این پس بیشتر شده و با رسیدگی به وضعیت مساجد بین راهی، مسافران نیز با آسودگی و رضایت بیشتری از این اماکن استفاده خواهند کرد.

به گفته عطرچیان پنج مجتمع خدماتی- رفاهی بین راهی در استان البرز به مسافران خدمات می دهند.