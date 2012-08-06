فعالیت 120 امدادگر در نواحی گازرسانی کردستان/ امدادگران تلفات جانی نداشتند

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله فعله گری ظهر دوشنبه در جمع نیروهای امداد و تعمیرات نواحی گازرسانی استان کردستان اظهار داشت: در حال حاضر 120 نفر امدادگر در نواحی گازرسانی استان فعالیت دارند.

وی در ادامه گفت: رعایت نکات ایمنی در حین کار موجب شده است که هیچگونه تلفات جانی در مجموعه امداد و تعمیرات شرکت گاز استان نداشته باشیم.

معاون بهره برداری شرکت گاز استان کردستان افزود: طی چند سال گذشته مانورهای متعددی در راستای بالا بردن سطح مهارت امدادگران برگزار شده است و خوشبختانه تاکنون با توجه به حجم کاری نیروهای امداد و تعمیرات هیچ حادثه جانی رخ نداده است.

فعله گری رعایت نکات ایمنی و تسلط بر نحوه انجام کار را از مهمترین دلایل موفقیت نیروهای امدادگر عنوان کرد و ادامه داد: دقت و تسلط امدادگران بر فعالیت ها به اندازه ای بالا بوده که مانع هرگونه تلفات جانی به آنها می شود.

وی فعالیت نیروهای امدادگر را در ارائه خدمات به مشترکین در 10 ناحیه گازرسانی سطح استان خوب اعلام کرد و یادآور شد: ارائه خدمات مربوط به نشت گاز، قطع و وصل جریان گاز طبیعی، برخورد شبکه و انشعابات و نگهداری از تاسیسات گازرسانی و برگزاری مانورهای متعدد مرتبط با گاز طبیعی از جمله وظایف نیروهای امدادگر این شرکت است.

معاون بهره برداری شرکت گاز کردستان گفت: نیروهای امداد و تعمیرات از آمادگی جسمانی بالایی برخوردار هستند و از میان ورزشکاران ورزیده انتخاب می شوند و آمادگی کامل جسمانی برای فعالیت در طول شبانه روز را دارند.

فعله گری به روز بودن دانش و اطلاعات و حفظ آمادگی جسمانی را از نیازهای اصلی نیروهای امداد و تعمیرات برای انجام فعالیت عنوان کرد و افزود: شرکت گاز استان با برگزاری کلاس‌های آموزشی برگزاری مسابقات ورزشی در ارتقای سطح دانش و افزایش میزان آمادگی جسمانی نیروهای امدادگر تلاش می کند.

42 هزار پیام در واحدهای امداد ثبت شد

وی در بخش دیگری از سخنان خود به 42 هزار مورد پیام ثبت شده در سال گذشته در واحدهای امداد و تعمیرات و نواحی گازرسانی استان اشاره کرد و اظهار داشت: این تعداد پیام از سوی مشترکین به منظور ارائه خدمات توسط واحدهای امداد و تعمیرات نواحی ارسال شده و امدادگران نیز به موقع به ارائه خدمات پرداخته اند.

معاون بهره برداری شرکت گاز کردستان با اشاره به اینکه در طول سال های اخیر هیچ حادثه ای اعم از فوت، نقص عضو و صدمات و خسارت جانی به امدادگران وارد نشده است، ادامه داد: اغلب حوادث و اتفاقات در حوزه مشترکین بر اثر حوادث ناشی از گاز طبیعی اتفاق افتاده و از این لحاظ امدادگران هیچ خسارتی ندیده اند.