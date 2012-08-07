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۱۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۰۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

1500 نیازمند گنبدی اطعام شدند

1500 نیازمند گنبدی اطعام شدند

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته امداد گنبدکاووس گفت: هر شب 150 پرس غذای گرم در طرح اطعام ایتام شهرستان توزیع می شود و تاکنون هزار و 500 نفر از طرح اطعام نیازمندان در شهرستان بهره مند شدند.

علی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:  تاکنون دو مرحله سفره افطار نیز توسط خیران پهن شده است که شاهد حضور ایتام و نیازمند تحت پوشش در این مراسم بودیم.

وی عنوان کرد: طرح اکرام و اطعام تا آخر ماه مبارک رمضان ادامه دارد و همکاران این نهاد نیز برای تروج فرهنگ اکرام ایتام، بخشی از حقوق خود را به این امر اختصاص داده اند. 

جعفری یادآور شد: یک خیر شهرستان سرپرستی از 80 کودک یتیم بی سرپرست را عهده دار شد و این فرد نیکوکار همچنین 200 میلیون ریال برای توزیع غذای گرم بین ایتام تخصیص داده است.

وی اظهار داشت: همچنین یک سادات دیگر گنبدی نیز 10 میلیون ریال برای توزیع اطعام بین کودکان ایتام را تقبل کرده است.

کد مطلب 1666932

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