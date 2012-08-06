ارائه تسهیلات تشویقی به مساجد برای ایجاد مهد کودک

ولی الله نصر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تاکنون در استان تهران مجوز راه اندازی مهد کودک به اماکن دینی ارائه می شد اما براساس برنامه ریزیهای انجام شده در سال جاری قصدداریم تعداد صدور مجوز برای اینگونه مهدهای کودک را افزایش دهیم.

وی به ارائه تسهیلات به مساجد نیز اشاره کرد و گفت: همچنین برای استقبال مساجد و اماکن مذهبی برای ایجاد مهد کودک تسهیلاتی در نظر گرفته ایم.

مدیر کل بهزیستی استن تهران تاکید کرد: البته اماکن مذهبی و مساجد باید یک فردی را به عنوان موسس معرفی کنند و با توجه به شرایط و دستور العمل و آیین نامه و مقررات موجود برای راه اندازی مهد کودک ، مجوز و موافقت اصولی برای آنان صادر می شود.

به گفته نصر، داشتن تحصیلات مرتبط در رشته هایی مانند روانشناسی ، کودک یاری و ....یکی از شرایط دریافت مجوز است.

وی با اشاره به اینکه محدودیتی در سال جاری برای صدور مجوز مهد کودک وجود ندارد ، گفت: هر فردی که شرایط لازم را داشته باشند می تواند برای دریافت مجوز اقدام کند.