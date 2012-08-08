کامبیز دیرباز بازیگر سینما و تلویزیون در رابطه با جشنواره جوانه رادیو جوان به خبرنگار مهر گفت: اینکه به جوانان فرصتی داده شود تا مجالی برای بروز استعدادهای خود بیابند بسیار ارزشمند است.
وی افزود: اولین و آخرین تجربهای که من در زمینه کارهای رادیویی داشتهام در رادیو جوان بود که در نوروز 85 سیزده روز تعطیلات عید را بهعنوان مجری کارشناس در یک برنامه حضور داشتم.
دیرباز با بیان اینکه کار در رادیو بسیار سخت است، ادامه داد: اصولا کار کردن در جایی که همه چیز را از تو میگیرند و فقط باید با صدایت ارتباط برقرار کنی کار بسیار سختی است. در تلویزیون به کمک چهره، بدن و دوربین میشود بسیاری از خلأها را پر کرد اما در رادیو این کار امکانپذیر نیست و فقط کلام و صداست که باید حتی احساس تو را به خوبی به شنونده منتقل کند به همین دلیل فکر میکنم کار در رادیو بسیار سختتر از تلویزیون است.
این بازیگر در پاسخ به این سوال که با توجه به سابقه تئاتریتان آیا علاقه دارید نمایش رادیویی را هم تجربه کنید؟ گفت: تاکنون به این مقوله فکر نکردهام اما به نظرم کاری بسیار سخت و احتمالا به کار دوبله نزدیک است. من بارها و بارها با خودم فکر کردهام که آیا میتوانم دوبله را تجربه کنم یا نه و هر بار به این نتیجه رسیدهام که نمیتوانم!
وی ادامه داد: گاهی اوقات پیش میآید که صدای فیلمی که در آن بازی کردهام خراب میشود و من مجبورم بعد از مدتی یک سکانس کوچک را به جای خودم صحبت کنم اما کار بسیار سختی است که احساس آن زمانی که نقشی در مقابل دوربین اجرا میکردهام را در قالب آن سکانس بگنجانم. برای همین فکر میکنم به جای شخص دیگری اصلا نمیتوانم صحبت کنم.
دیرباز تصریح کرد: هیچگاه حتی به خوانندگی فکر هم نکردهام اما در بین کارهای کلامی خیلی دوست دارم دوبله را تجربه کنم که البته هیچ گاه جرات این کار را هم نداشتهام!
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