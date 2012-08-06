کرسی آزاداندیشی طرح ضیافت اندیشه در گناباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار گناباد، صبح دوشنبه در این مراسم اظهارکرد: مهاجرت از روستا به شهر، سوق به سمت دلالی گری و عادت به فرهنگ مبتذل مصرف، از جمله مشکلات ما برای مقابله با تحریم ها و جهش به جلو است.

محمد صفایی اظهار داشت: بعد از دوره امپریالیسم جهان اول و جهان سوم به وجود آمد که وظیفه جهان اول تولید و جهان سوم تامین منابع و بازار مصرف جهان اولیه است.

وی افزود: تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی وظایف جهان سوم را کاملا پذیرفته بودیم و به آن عمل می کردیم اما انقلاب اسلامی و حضور حضرت امام خمینی (ره) برشی بر این تفکر غلط بود.

وی ادامه داد: در سال 59 بعد از اینکه ایران اسلامی اعلام استقلال کرد، ما را تحریم کردند و نمونه اقتصاد ریاضتی را در دوران دفاع مقدس تجربه کردیم.

فرماندار گناباد تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس با تدابیری که از داخل اندیشیده شد مقاومت کردیم ولی متاسفانه بعد از چند سال دوباره تولید منابع و بازار مصرف به طور افسار گریخته ای از دستمان خارج شد.

صفایی ادامه داد: دوران کنونی به دوران تحریم اوایل انقلاب برگشته است و باید مقاومت نشان داد و به قول رهبر معظم انقلاب، اقتصاد مقاومتی را در پیش گرفت.

صفایی گفت: دول غربی از سال 1359 تا کنون 161 تحریم را علیه ایران به تصویب رسانده اند.

وی بیان داشت: مهاجرت از روستا به شهر، سوق به سمت دلالی گری و عادت به فرهنگ مصرف، از جمله مشکلات ما برای مقابله با تحریم هاست که باید با فرهنگسازی این موارد را در جامعه کاهش دهیم.

وی تصریح کرد: از آنجا که در شرایط غیر تحریم عزم به کار نداریم، دوران تحریم فرصتی برای به فعل رسیدن پتانسیلها و ظرفیتها است.