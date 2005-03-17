رايس وارد افغانستان شد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روز نامه بوستن گلاب ، كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا كه براي سفري يك روزه از اسلام آباد وارد كابل شده با دكتر عبدالله عبدالله وزير امور خارجه افغانستان ديدار كرد .



وي قرار است با حامد كرزاي رئيس جمهوري افغانستان نيز ديدار كند .

رايس هفته جاري به خبرنگاران درباره سفرش به افغانستان گفت : من بسيار هيجان زده هستم كه ببينم در آنجا چه اتفاقي افتاده است . انتخابات رياست جمهوري وانتخابات آتي پارلماني از جمله مسائل مورد علاقه من هستند .

پيش از اين سفر رايس گفت : گفتگوي وي با مقامات افغاني شامل مشكلات است كه افغانستان در زمينه مبارزه با تروريسم و مبارزه با مواد مخدر با آن روبروست .



رايس از روز سه شنبه سفر يك هفته اي خود را از آسيا آغاز كرده و تا كنون از كشورهاي هند و پاكستان ديدار كرده است .

و ي امشب به پاكستان باز خواهد گشت و سپس به كشور هاي ژاپن ، كره جنوبي و چين سفر خواهد كرد .



