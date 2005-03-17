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۲۷ اسفند ۱۳۸۳، ۱۲:۱۶

رايس وارد افغانستان شد

وزير امور خارجه آمريكا امروز براي بحث و گفتگو در باره تعميق دموكراسي و چگونگي توقف كشت و توزيع مواد مخدر در افغانستان وارد كابل شد .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روز نامه بوستن گلاب ، كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا كه براي سفري يك روزه از اسلام آباد وارد كابل شده با دكتر عبدالله عبدالله  وزير امور خارجه افغانستان ديدار كرد .

وي قرار است با حامد كرزاي رئيس جمهوري افغانستان نيز ديدار كند .

رايس هفته جاري به خبرنگاران درباره سفرش به افغانستان گفت : من بسيار هيجان زده هستم كه ببينم در آنجا چه اتفاقي افتاده است . انتخابات رياست جمهوري وانتخابات آتي پارلماني از جمله مسائل مورد علاقه من هستند .

پيش از اين سفر رايس گفت : گفتگوي وي با مقامات افغاني شامل مشكلات است كه افغانستان در زمينه مبارزه با تروريسم  و مبارزه با مواد مخدر با آن روبروست .

رايس از روز سه شنبه سفر يك هفته اي خود را از آسيا آغاز كرده و تا كنون از كشورهاي هند و پاكستان ديدار كرده است .

 و ي امشب به پاكستان باز خواهد گشت و سپس به كشور هاي ژاپن ، كره جنوبي و چين سفر خواهد كرد .

کد مطلب 166703

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