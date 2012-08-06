کشف 45 کیلو انواع مواد مخدر در گیلان/ 4 کشته و زخمی حاصل بی احتیاطی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرهاد فلاح کریمی افزود: ماموران عملیات ویژه مبارزه با مواد مخدر استان در راستای مبارزه با پدیده شوم و ویرانگر مواد مخدر، طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز را با همکاری یگانهای انتظامی و بسیج تمامی امکانات عملیاتی به طور همزمان در سراسر استان به اجرا گذاشتند.

وی همچنین با بیان اینکه این طرح به منظور مقابله و مبارزه با قاچاقچیان، عناصر تهیه و توزیع و خرده فروشان به اجرا درآمد، اظهار داشت: ماموران در راستای اجرای این طرح ضمن هماهنگی با مراجع قضایی از 71 نقطه آلوده اعم از اماکن، مغازه، دکه و منازل بازرسی و این مقدار انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر گیلان ادامه داد: در عملیات مزبور 120 تن از عناصر تهیه و توزیع مواد مخدر دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری سارقان انبار داروخانه شبانه روزی در فومن

اکیپهای عملیاتی پلیس شهرستان فومن در حین گشت های هدفمند پلیسی به رفتار چهار سرنشین یک دستگاه خودروی پراید که در حاشیه خیابان پارک بوده، مشکوک و حرکات آنان را به صورت نامحسوس زیر نظر قرار دادند.

پلیس در حین بررسی های خود متوجه شد که این افراد از خودرو پیاده و با باز کردن قفل درب انبارداروخانه اقدام به انتقال داروها به یک دستگاه خودروی وانت که در نقطه دیگری قرار داشت، کردند.

ماموران انتظامی با اقدام این افراد از سارق بودنشان اطمینان حاصل و در نتیجه با عملیاتی ضربتی ضمن دستگیری این متهمان موفق به کشف و ضبط شش هزار قلم انواع دارو از خودروی آنان شدند.

پلیس در تحقیقات تکمیلی خود دریافت یکی از این سارقان که در گذشته کارگر این داروخانه بوده، از حسن نیت صاحب داروخانه استفاده و با تهیه کلید با همدستی سه متهم دیگر اقدام به این عمل مجرمانه زده اند.

سارقان سیم برق در دام پلیس رودبار

فرمانده انتظامی رودبار گیلان از دستگیری سه سارق سیم برق در این شهرستان خبر داد و گفت:اکیپ عملیاتی کلانتری 14 بخش لوشان در هنگام گشت های هدفمند پلیسی به رفتار سه فرد با یک خودروی پراید مشکوک و آنان را به طور نامحسوس زیر نظر گرفتند.

سرهنگ پاسدار سید رسول صمدی افزود: ماموران اکیپ عملیاتی پلیس با زیر نظر قرار دادن این افراد متوجه شدند که آنان با خودری پراید به منطقه خلوتی عزیمت و مشغول بریدن سیمهای برق معابر شدند.

وی با بیان اینکه این سارقان در اقدامی ضربتی توسط پلیس این شهرستان دستگیر شدند، اظهار داشت: متهمان به هویتهای معلوم، اهل و ساکن تهران بوده و در بازرسی از خودروی سارقان مقادیری ابزار آلات از قبیل انبردست، کمان اره و دستکش صنعتی کشف و ضبط شده است.

فرمانده انتظامی رودبار در ادامه با اشاره به اینکه متهمان با تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی و با قرار صادره مناسب روانه زندان شدند، از شهروندان خواست با علم و آگاهی از هرگونه ناهنجاری در جامعه، مراتب را به مرکز فوریتهای پلیسی 110 اطلاع دهند.

همایش دو روزه فلسفه نماز با مشارکت پلیس گیلان

همایش دو روزه فلسفه نماز با هدف بهره گیری بهینه از فرصت ماه مبارک رمضان با مشارکت معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی و برخی از سازمانهای فرهنگی و اجتماعی این استان برگزار شد.

این همایش که با هدف بهره گیری بهینه از فرصت ماه مبارک رمضان و تقویت باورها و آموزه های دینی شهروندان به منظور پیشگیری از جرائم و آسیبهای اجتماعی بوده، با سخنرانی شاهین فرهنگ بنیانگذار خانه تحول در ایران در سالن اجتماعات امام خمینی (ره) دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار شد.

4 کشته و زخمی حاصل بی احتیاطی راننده تانکر عراقی و جوشکار ایرانی

بی احتیاطی راننده تانکر عراقی و جوشکار ایرانی موجبات انفجار و برجای گذاشتن چهار کشته و زخمی در شهرستان انزلی شد.

این حادثه روز گذشته هنگامی رخ داد راننده تانکر عراقی به جهت پاره ای از تعمیرات به یک جوشکاری در شهرستان انزلی مراجعه و جوشکار 42 ساله اهل انزلی در حین جوشکاری به دلیل سهل انگاری و عدم رعایت موارد ایمنی، زمینه انفجار گازهای متصاعد از بنزین تخلیه شده را فراهم می کند.

شدت انفجار تانکر به حدی بوده که راننده و جوشکار در دم فوت و باعث قطع پای شاگرد جوشکار و پرتاب کمک راننده تانکر عراقی به نام حلمت عمر علی 28 ساله که در بالای تانکر حضور داشت به طرف مقابل اتوبان انزلی - رشت شد.

حضور به موقع پلیس، اورژانس و آتش نشانی شاگرد جوشکار و کمک راننده عراقی که در این حادثه به شدت صدمه دیده بودند به بیمارستان منتقل ولی کمک راننده بر اثر شدت جراحات وارده فوت کرد.