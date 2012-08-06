پاکسازی 92 پارک و تفرجگاه در تهران/ تذکر به بیش از 540 هنجارشکن

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن خانچرلی صبح دوشنبه ضمن اشاره به اجرای طرح امنیت محله محور و پاکسازی تفرجگاهها و پارکها گفت: در این راستا 7 پارک ویژه، 11 پارک مهم و 74 پارک و تفرجگاه عادی تحت اجرای طرح درآمد که طی آن با به کار گیری نیروهای متخصص از مجموعه سرکلانتری های یازده گانه تهران بزرگ، این مناطق از وجود معتادان، اراذل و اوباش، سارقان و مزاحمان نوامیس شهروندان پاک شد.



وی در ادامه ضمن بررسی جزییات اجرای این طرح گفت: در این طرح سه سارق که با اقدامات خلافکارانه خود باعث دردسر و مشکل برای شهروندان شده بود، شناسایی، بازداشت و به کلانتری محل منتقل شدند و همچنین به 544 نفر از کسانی که به نوعی مرتکب تخلف و ناهنجاری های اجتماعی شده بودند، تذکر داده شد.



رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد:2 توزیع کننده موادمخدر در این طرح دستگیر و برای رسیدگی بیشتر به جرایمشان به مبادی ذیربط معرفی شدند.



سرهنگ خانچرلی تصریح کرد:در این طرح 13 نفر از اراذل و اوباش سطح دو و سه که اقدام به انجام حرکات خلافکارانه کرده بودند، شناسایی شده و به اتهام هایی چون شرارت، ایجاد درگیری و نزاع، مزاحمت و عربده کشی به پایگاه های پلیس امنیت منتقل شدند.



وی در پایان با اشاره به اجرای طرح مذکور در روزهای آتی عنوان داشت:در این عملیات ها 63 دستگاه موتورسیکلت به علت تخلفات راکبان آن توقیف شد که در بررسی های انجام شده از مشخصات و مدارک صاحبانشان مشخص شد که تعدادی از این وسایل نقلیه مسروقه می باشد که پس از صورتجلسه برای تعیین تکلیف به پلیس آگاهی منتقل شدند.