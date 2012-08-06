پاکسازی 92 پارک و تفرجگاه در تهران/ تذکر به بیش از 540 هنجارشکن

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن خانچرلی صبح دوشنبه ضمن اشاره به اجرای طرح امنیت محله محور و پاکسازی تفرجگاهها و پارکها گفت: در این راستا 7 پارک ویژه، 11 پارک مهم و 74 پارک و تفرجگاه عادی تحت اجرای طرح درآمد که طی آن با به کار گیری نیروهای متخصص از مجموعه سرکلانتری های یازده گانه تهران بزرگ، این مناطق از وجود معتادان، اراذل و اوباش، سارقان و مزاحمان نوامیس شهروندان پاک شد.
وی در ادامه ضمن بررسی جزییات اجرای این طرح گفت: در این طرح سه سارق که با اقدامات خلافکارانه خود باعث دردسر و مشکل برای شهروندان شده بود، شناسایی، بازداشت و به کلانتری محل منتقل شدند و همچنین به 544 نفر از کسانی که به نوعی مرتکب تخلف و ناهنجاری های اجتماعی شده بودند، تذکر داده شد.
رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد:2 توزیع کننده موادمخدر در این طرح دستگیر و برای رسیدگی بیشتر به جرایمشان به مبادی ذیربط معرفی شدند.
سرهنگ خانچرلی تصریح کرد:در این طرح 13 نفر از اراذل و اوباش سطح دو و سه که اقدام به انجام حرکات خلافکارانه کرده بودند، شناسایی شده و به اتهام هایی چون شرارت، ایجاد درگیری و نزاع، مزاحمت و عربده کشی به پایگاه های پلیس امنیت منتقل شدند.
وی در پایان با اشاره به اجرای طرح مذکور در روزهای آتی عنوان داشت:در این عملیات ها 63 دستگاه موتورسیکلت به علت تخلفات راکبان آن توقیف شد که در بررسی های انجام شده از مشخصات و مدارک صاحبانشان مشخص شد که تعدادی از این وسایل نقلیه مسروقه می باشد که پس از صورتجلسه برای تعیین تکلیف به پلیس آگاهی منتقل شدند.
رئیس پلیس پیشگیری تهران از اجرای مرحله دیگری از طرح پاکسازی تفرجگاهها در 92 پارک سطح شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن خانچرلی صبح دوشنبه ضمن اشاره به اجرای طرح امنیت محله محور و پاکسازی تفرجگاهها و پارکها گفت: در این راستا 7 پارک ویژه، 11 پارک مهم و 74 پارک و تفرجگاه عادی تحت اجرای طرح درآمد که طی آن با به کار گیری نیروهای متخصص از مجموعه سرکلانتری های یازده گانه تهران بزرگ، این مناطق از وجود معتادان، اراذل و اوباش، سارقان و مزاحمان نوامیس شهروندان پاک شد.
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