گاز شهرستانهای پیشوا و رباط کریم به طور موقت قطع خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه شرکت گاز استان تهران، گاز محدوده ‌های شهرستان پیشوا روز سه شنبه 17 مردادماه و رباط کریم روز چهارشنبه 18 مردادماه جاری به دلیل تعمیرات بر روی شبکه گازرسانی قطع خواهد شد

قطعی گاز در شهرستان پیشوا در محدوده پیشوا، ضلع شمالی خیابان شریعتی، حد فاصل میدان چمران تا اول دستجردی از ساعت 8 تا 16 به مدت هشت ساعت قطع خواهد شد.

همچنین قطعی گاز در شهرستان رباط کریم در محدوده خیابانهای مصلی و بخشداری از ساعت 9 تا 14 به مدت پنج ساعت قطع خواهد شد.

براساس این گزارش، از مشترکان خواسته شده که به منظور رعایت کامل مسائل ایمنی در زمان وصل گاز، حتما در محل سکونت حضور داشته باشند.

همچنین در صورت نیاز، مشترکان محدوده های اعلام شده می توانند با شماره تلفنهای 194 مرکز امداد گازرسانی تهران و 81972255 روابط عمومی شرکت گاز استان تهران تماس بگیرند.