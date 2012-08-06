پارکینگهای اطراف حرم حضرت معصومه(س) آماده سازی شد

مهدی اصفهانیان مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد با توجه به در پیش بودن شبهای قدر شهرداری منطقه هفت به انجام فعالیت هایی در این حوزه اقدام کرده است بیان کرد: یک بازدید میدانی از پروژه های عمرانی که در مسیر حرم مطهر قرار گرفته است مانند پل سه سطحه و 9 دی انجام گرفته و مذاکراتی صورت گرفته که به موجب آن در شبهای قدر اقدامات خود را کاهش دهند تا برای زائران مشکلی به وجود نیاید.

وی گفت: یکی دیگر از اقداماتی که در آستانه شب قدر انجام گرفته است، جمع آوری نخاله های ساختمانی است که در محدوده اطراف حرم مطهر قرار دارند و بسیاری از این نخاله ها جمع آوری شده و این جمع آوری همچنان ادامه دارد.



رنگ آمیزی دیوارهای اطراف حرم که وضعیتی نامناسب داشتند





شهردار منطقه هفت قم بیان کرد: رنگ آمیزی دیوارهایی که وضعیت مناسبی نداشتند نیز از دیگر اقدامات شهرداری در این منطقه است که حدود سه هزار متر دیوار که نیاز به رنگ آمیزی داشته برآورد شده است و تا روز گذشته حدود هزار و 800 متر مربع رنگ آمیزی دیواری در قم انجام گرفته است.



وی گفت:‌ نظافت و شستشوی انهار و آهک پاشی در این منطقه در آستانه شبهای قدر انجام گرفته است و در طول ایام قدر نیز ادامه خواهد یافت.



نظافت پارکینگ های مجاور حرم





اصفهانیان مقدم با اشاره به نظافت پارکینگ های مجاور حرم افزود: ضلع غربی حرم مطهر که دارای 2 پارکینگ است و همچنین ضلع شرقی حرم که دارای پارکینگی است که نظافت داخلی و هماهنگی پرسنل در این پارکینگ ها انجام گرفته است.



وی بیان کرد: سیاهپوش کردن تمامی ورودی پارکینگ ها و نصب پرچم در میادین و همچنین نصب بنرهای تسلیت از دیگر اقدامات شهرداری در این منطقه در آستانه شبهای قدر بوده است.



صدور مجوز برای ایستگاه های صلواتی





شهردار منطقه هفت قم گفت: صدور مجوز ایستگاههای صلواتی برای افرادی که تمایل به ایجاد ایستگاه صلواتی در اطراف حرم مطهر را دارند و همچنین هماهنگی جهت نظافت بعدی آن ها نیز از دیگر اقدامات شهرداری منطقه هفت بوده است.



وی بیان کرد: هماهنگی با سازمان اتوبوس رانی و تاکسیرانی جهت پوشش حمل و نقل عمومی و همچنین همکاری با سازمان آتش نشانی جهت استقرار خودروهای امداد و نجات در نقاط پرتردد و حادثه خیز نیز از دیگر اقدامات انجام گرفته به منظور برگزاری هر چه بهتر این شبها است.