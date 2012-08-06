مدیران ادارات رسانه ها را در امر اطلاع رسانی محدود نکنند

سید علی اکبرطاهایی به مناسبت روز خبرنگار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محدود سازی رسانه‌ها فرصت را از مدیران می‌گیرد.

وی افزود: از مشکلات و دغدغه‌های خبرنگاران اطلاع داریم و تا جایی که توان داشته باشیم درصدد رفع آنها هستیم.



استاندار مازندران با اشاره به اینکه تجلیل به همراه توانمندسازی انجام شود افزود: باید تجلیل از خبرنگاران که یک سال کاری با مدیران استانی همراه بوده اند به نحو شایسته صورت گیرد.

ساخت مسکن خبرنگاران

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات مازندران گفت: به زودی کلنگ مسکن مهر خبرنگاران در مازندران به زمین زده می شود.



رستم دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رسانه‌ها پل ارتباطی قوی بین مردم و مسئولان محسوب می‌شوند.



وی با بیان اینکه عمر این دوره خانه مطبوعات رو به اتمام است گفت: به زودی زمان دقیق انتخابات هیئت مدیره خانه مطبوعات اعلام می‌شود.

دهقان خواستار راه‌ اندازی فراکسیون خبرنگاران در مجلس شورای اسلامی شد.