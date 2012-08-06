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۱۶ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۵۵

طاهایی در گفتگو با مهر:

مدیران ادارات رسانه ها را در امر اطلاع رسانی محدود نکنند

مدیران ادارات رسانه ها را در امر اطلاع رسانی محدود نکنند

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران از مدیران ادارات استان خواست تا رسانه ها را از فعالیت اطلاع رسانی محدود نکنند.

سید علی اکبرطاهایی به مناسبت روز خبرنگار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محدود سازی رسانه‌ها فرصت را از مدیران می‌گیرد.

وی افزود: از مشکلات و دغدغه‌های خبرنگاران اطلاع داریم و تا جایی که توان داشته باشیم درصدد رفع آنها هستیم.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه تجلیل به همراه توانمندسازی انجام شود افزود: باید تجلیل از خبرنگاران که یک سال کاری با مدیران استانی همراه بوده اند به نحو شایسته صورت گیرد.

ساخت مسکن خبرنگاران

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات مازندران گفت: به زودی کلنگ مسکن مهر خبرنگاران در مازندران به زمین زده می شود.

رستم دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رسانه‌ها پل ارتباطی قوی بین مردم و مسئولان محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه عمر این دوره خانه مطبوعات رو به اتمام است گفت: به زودی زمان دقیق انتخابات هیئت مدیره خانه مطبوعات اعلام می‌شود.

دهقان خواستار راه‌ اندازی فراکسیون خبرنگاران در مجلس شورای اسلامی شد.

کد مطلب 1667072

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