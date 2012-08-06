محمد بنا در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به لندن، در مورد کسب مدال طلای حمید سوریان گفت: همانطور که از قبل پیش بینی می‌کردیم حمید سوریان مدال طلا را کسب کرد. ما در بین شانس‌های مدال طلا حمید سوریان اصلی‌ترین گزینه مان بود که خوشبختانه این پیش بینی ما محقق شد.

بنا در مورد کشتی اول حمید سوریان که نگرانی‌ها را برای ادامه کار او افزایش داد، گفت: طبیعی بود که سوریان پس از وزن کم کردن‌های زیاد نتواند در کشتی اول خود فروغ همیشگی را داشته باشد. این برای ما قابل پیش بینی بود و می‌دانستیم که او در کشتی اول سرحال نخواهد بود. ضمن اینکه حریف قرقیزستانی هم کشتی گیر بسیار خوبی بود. با این حال حمید کشتی به کشتی بهتر شد.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران تاثیر حذف کشتی گیر ژاپنی در موفقیت حمید سوریان را زیاد دانست و گفت: به هر حال هاساگاوا ژاپنی اصلی‌ترین رقیب حمید برای رسیدن به قهرمانی بود که وقتی برابر کشتی گیر دانمارکی باخت خیال همه ما راحت شد و البته حمید توانست با خیال آسوده‌تری کشتی‌هایش را بگیرد و قهرمان شود.

بهترین مربی کشتی فرنگی جهان که در روز کسب مدال طلای حمید سوریان سالروز تولد 55 سالگی‌اش را جشن گرفت در مورد اهدای مدال سوریان به خودش گفت: این بهترین هدیه تمام عمرم بود. البته اگر امروز امید نوروزی هم بتواند مدال طلا بگیرد این هدیه با ارزش‌تر خواهد شد. البته این امیدواری وجود دارد که حبیب الله اخلاقی و بشیر باباجان‌زاده هم مدال بگیرند.

محمد بنا از حمید سوریان به عنوان مظلوم‌ترین ورزشکار ایران پس از انقلاب نام برد و گفت: حمید اسطوره کشتی ایران بود و با کسب این مدال طلا بر ارزش‌هایش افزوده شد. او باید دومین مدال المپیکش را می‌گرفت اما به هر حال قسمت این بود که در این بازی‌ها اولین مدالش را بگیرد. من حسرت می‌خورم که چرا او در بازی‌های پکن اولین مدالش را کسب نکرد.