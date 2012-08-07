پیگیری مسکن خبرنگاران بیرجندی در حاشیه شهر/خبرنگاران همچنان بی خانه

به گزارش خبرنگار مهر، شان و جایگاه خبرنگاران در خراسان جنوبی به گونه ای رعایت می شود که پس از سالها پیگیری توسط مسئولان عاقبت مسکن این قشر در حاشیه های شهر بیرجند در حال پیگیری است.

حال آنکه فاصله زمانی رسیدن خبرنگاران به جلسات روازنه مدیران و یا حداقل رسیدن به استانداری نیازمند صرف زمانی معادل 50 تا 60 دقیقه است.

مسکن دار شدن خبرنگاران خراسان جنوبی قصه دیرینه ای است، که به پس از گذشت 15 سال تاریخی شده است.

اخذ یک میلیون و 500 هزار ریال وجه نقد برای پیگیری زمین خبرنگاران

اینجا کسی برای خبرنگاران هم کار خیر انجام نمی دهد، این موضوع از جایی هویدا می شود، که برای پیگیری امور مسکن خبرنگاران یک میلیون و 500 هزار ریال وجه نقد از خبرنگاران اخذ شده است.

مسکن خبرنگاران نیازمند اهتمام تمام مسئولان استانی است

یکی از خبرنگاران خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه مسکن خبرنگاران نیازمند اهتمام تمام مسئولان استانی است، اظهارداشت: مبلغ 20 میلیون ریال به حساب شرکت تعاونی مسکن مهر خبرنگاران استان واریز کرده که پس از مدت پنج الی شش ماه نه تنها زمین یا مسکنی دریافت نکردند بلکه سود پول خبرنگاران هم پرداخت نشده است.

علی بیجاری، افزود: خبرنگاران استان از سال 84 تاکنون پیگیرمسکن بوده و تاکنون موفق به دریافت مسکن نشدند.

ناهماهنگی انجمن صنفی خبرنگاران با خانه مطبوعات سنگ بزرگی بر سر راه خانه دار شدن خبرنگاران

عضو هیئت رئیسه خانه مطبوعات ایران در گفتگو با مهر، اظهارداشت: خبرنگاران این استان علیرغم اینکه از سال 78 دارای شرکت تعاونی مسکن خبرنگاران بوده و مسئولان خانه مطبوعات پیگیر مسکن این قشر بودند تاکنون موفق عمل نکرده و هر بار مبالغ اخذ شده از خبرنگاران به آنان برگشت داده شده است.

غلامعلی خالدی با بیان اینکه برای پیگیری امور مسکن خبرنگاران شرکت تعاونی مسکن خبرنگاران از سال 78 در استان آغاز به کار کرده است، افزود: طی این مدت با پیگیری های انجام شده اماکن و زمین هایی از سوی مسئولان پیشنهاد می شد که در شان و جایگاه خبرنگاران نبود و این امر عامل خانه دار نشدن خبرنگاران طی این سالها بوده است.

مدیرعامل سابق خانه مطبوعات خراسان جنوبی بیان کرد: پیگیری ها به قدری عمیق بود، که نامه ای از سوی رئیس جمهور برای واگذاری زمین و مسکن در مکان مناسبی از شهر به استاندار وقت در سال 87 ارسال شد که در این زمینه مسکن و شهرسازی استان کوتاهی کرده و خانه مطبوعات را پشت درب بسته اتاقش به انتظار گذاشته است.

پیگیری مسکن خبرنگاران در سفر سوم هیئت دولت به استان

وی با بیان اینکه در آخرین مراحل پیگیری، در سفر سوم هیئت دولت به این استان نامه ی برای ساماندهی امور مسکن خبرنگاران به رئیس جمهور و معاون وزیر کشور ارائه شده است، افزود: با دستور معاون وزیر کشور، مسکن و شهرسازی باید در بهترین نقطه زمین نسبت به مسکن این قشر اقدام کند، که این امر مورد بی مهری مسئولان مسکن و شهرسازی وقت قرار گرفت.

خالدی تصریح کرد: همچنین از اداره کل اوقاف نیز برای واگذاری زمین به خبرنگاران مذاکراتی انجام شد که به دلیل مشکلات انجمن صنفی خبرنگاران با خانه مطبوعات این امر نیز محقق نشد.

عضو هیئت رئیسه خانه مطبوعات ایران یادآور شد: هم اکنون نیز مسکن 40 نفر از خبرنگاران استان توسط خانه مطبوعات استان در حال پیگیری است.