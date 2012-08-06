بسیج زنان استان سمنان با 47 هزار نفر عضو، بزرگترین تشکل زنان استان است

زهره درزی‌حرفه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به مناسبت روز بسیج جامعه زنان با اشاره به اینکه بسیج زنان با عضویت 47 هزار نفر بزرگترین تشکل زنان این استان است، اظهار داشت: زنان همانند مردان و گاه مقدم بر آنان در طول تاریخ حقانیت اسلام را تشخیص دادند و به دفاع از آن قیام کردند در راه دفاع از دین صبر و بردباری ورزیدند.

وی افزود: مراجعه به آمار و ارقام پیشگامان دین گواه بر این مدعاست که هر جا مردانی چون حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع) در صف مقدم مدافعان و گروندگان به دین مبین اسلام نامشان ذکر می‌شود، زنان ارزشمندی چون حضرت خدیجه (س) ‌و بانویی چون سمیه در صف مقدم، حضور دارند.

درزی‏حرفه بیان داشت: زنان از روزهای آغازین بعثت پیامبر (ص) از آن جهت که هدف از آفرینش انسان، عبودیت و بندگی خالصانه است و یگانه و ملاک برتری، میزان قرب به پروردگار هستی است، تلاش کردند در زمره هدایت یافتگان قرار گیرند و بر ایمان، تقوی و عمل صالح خود بیافزایند.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه استان سمنان ادامه داد: اوج شخصیت انسانی زن آنگاه نمایان می‌شود که موعود امم حجت‌بن الحسن العسکری(ع) یک زن را مقتدای خویش قرار می‌دهد آنجا که می‏فرماید "فی ابنه رسولِ الله لی اسوهٌ حسنهٌ" دختر پیامبر خدا (ص) فاطمه زهرا (س) برای من الگویی نیک است.

درزی‌حرفه بیان داشت: نقش‌آفرینی و پیشتازی زنان در پیروزی انقلاب عظیم ملت ایران به گونه‌ای بود که امام خمینی(ره) می‌فرماید "شما خانم‌ها سهم بزرگی دارید، یعنی آمدن شما خانم‌ها به خیابان‌ها و میدان‌های مبارزه موجب شد که مردان هم قدرت پیدا کنند و تقویت بشوند، روحیه آنها با آمدن شما تقویت شد، شما هم سهم بزرگی در این نهضت دارید".

وی تصریح کرد: بسیج جامعه زنان از اوایل تأسیس به ایجاد آمادگی دفاعی و امنیتی در زنان برای مواجهه و مقابله با حرکت‌های مذبوحانه منافقین، پشتیبانی از جبهه و جنگ پرداخت.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه استان سمنان افزود: این بسیج با تأسی به بزرگ بانوی دو عالم حضرت صدیقه کبری (س) مدافع حریم ولایت شد و با غاصبان، همچون اسطوره صبر و استقامت حضرت زینب(ع) به ستیز برخاست و یاور مظلومان و ستمدیدگان شد.

درزی‌حرفه گفت: زمینه تعامل گسترده با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در سال‌های سازندگی فراهم شد و بسیج جامعه زنان با خدمات‌رسانی به طبقات مختلف جامعه به یاری مردم پرداخت.

وی اظهار داشت: رویکرد این قشر با تشدید فعالیت‌های سیاسی در جامعه توسعه و تقویت حضور سیاسی- اجتماعی و روشنگری در حوزه زنان را دنبال کرد.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه استان سمنان در پایان گفت: توسعه و تقویت حضور اجتماعی- فرهنگی، احیاء ارزش‌های دینی و ترویج معنویت و روحیه‌ انقلابیگری در مقابله با تهدید نرم دشمنان در دستور کار قرار گرفت.