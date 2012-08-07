بررسی پیشنهاد تغییر پهنه باغهای ازگل / باغهای کن و طرشت مشکلی ندارند

علیرضا جاوید در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشنهاد اعضای شورای شهر تهران در خصوص بازنگری در طرح تفصیلی برای نجات باغات قدیمی پایتخت گفت : این موضوع در حد پیشنهاد اولیه و در حال بررسی است و فعلا اقدامی در خصوص آن انجام نشده است .

وی ادامه داد:این پیشنهاد ابعاد مختلفی دارد که با حضور مشاور طرح تفصیلی،رئیس شورای شهر و اعضای کمیسیون عمران بررسی کارشناسانه خواهد شد که آیا این پیشنهاد قابلیت اجرایی دارد یا خیر ؟

معاون شهردار در پاسخ به این پرسش که چرا پهنه های باغ های قدیمی طرشت و کن در طرح تفصیلی در پهنه مسکونی قرار گرفته اند گفت: باغ های کن و طرشت مشکلی ندارند و دقت لازم در حفظ آنها بر اساس ضوابط شده است اما به دلیل ساخت و سازهایی که در منطقه ازگل انجام شده و وجود برخی از باغ های متروک در این منطقه نیاز به بررسی های دقیق تر و کارشناسانه تری است.

هفته گذشته رئیس شورای شهر تهران کمیسیون عمران در خواست کرد طی پیشنهادی در خواست تجدید نظر در طرح تفصیلی مربوط به باغات منطقه ازگل ، طرشت وکن که اکثرا در پهنه، آر 121 (مسکونی) واقع شده اند مطرح شود، چرا که با این مجوز اکثر باغات این مناطق تغییر کاربری پیدا می کنند و به مسکونی تبدیل می شوند.