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۱۷ مرداد ۱۳۹۱، ۷:۳۸

بررسی پیشنهاد تغییر پهنه باغهای ازگل / باغهای کن و طرشت مشکلی ندارند

بررسی پیشنهاد تغییر پهنه باغهای ازگل / باغهای کن و طرشت مشکلی ندارند

معاون شهرسازی و معماری شهر تهران با بیان این که پیشنهاد اولیه شورا در خصوص تغییر پهنه باغ های کن،طرشت و ازگل در طرح تفصیلی شهر تهران در دست بررسی است گفت: باغ های کن و طرشت مشکلی ندارند اما به دلیل ساخت و سازهای منطقه ازگل و وجود برخی از باغ های متروکه نیازمند بررسی بیشتری هستیم.

علیرضا جاوید در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشنهاد اعضای شورای شهر تهران در خصوص بازنگری در طرح تفصیلی برای نجات باغات قدیمی پایتخت گفت : این موضوع در حد پیشنهاد اولیه و در حال بررسی است و فعلا اقدامی در خصوص آن انجام نشده است .

وی ادامه داد:این پیشنهاد ابعاد مختلفی دارد که با حضور مشاور طرح تفصیلی،رئیس شورای شهر و اعضای کمیسیون عمران بررسی کارشناسانه خواهد شد که آیا این پیشنهاد قابلیت اجرایی دارد یا خیر ؟

معاون شهردار در پاسخ به این پرسش که چرا پهنه های باغ های قدیمی طرشت و کن در طرح تفصیلی در پهنه مسکونی قرار گرفته اند گفت: باغ های کن و طرشت مشکلی ندارند و دقت لازم در حفظ آنها بر اساس ضوابط شده است اما به دلیل ساخت و سازهایی که در منطقه ازگل انجام شده و وجود برخی از باغ های متروک در این منطقه نیاز به بررسی های دقیق تر و کارشناسانه تری است.

هفته گذشته رئیس شورای شهر تهران کمیسیون عمران در خواست کرد طی پیشنهادی در خواست تجدید نظر در طرح تفصیلی مربوط به باغات منطقه ازگل ، طرشت وکن که اکثرا در پهنه، آر 121 (مسکونی) واقع شده اند  مطرح شود، چرا که با این مجوز اکثر باغات این مناطق تغییر کاربری پیدا می کنند و به مسکونی تبدیل می شوند.

کد مطلب 1667107

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