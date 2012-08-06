تامین حق آبه تالاب های قم در حل معضل ریزگردها اهمیت اساسی دارد

محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: دلیل اصلی تمام مخاطرات زیست محیطی در همه جای دنیا، استفاده غیر اصولی و غیر منطقی بشر از طبیعت است.

وی بلایای طبیعی و مخاطرات زیست محیطی را واکنش و انتقام طبیعت نسبت به این استفاده غیر منطقی و غیر اصولی دانست و ادامه داد: یکی از مهم ترین مخاطرات زیست محیطی استان معضل ریز گردها و گرد وغبار ناشی از آن است که در 2 سطح قابل بررسی است، یکی سطح فراملی که منشأ قابل توجهی از آن کشور عراق و کشور سوریه است و دیگری سطح استانی که ناشی از 2 دلیل عمده خشک شدن تالاب ها ی استان نظیر حوض سلطان و کاهش پوشش گیاهی منطقه و از بین رفتن کمربند سبز دور شهر قم است.



افزایش پوشش گیاهی برای حل معضل ریزگردها ضروری است

وی برای حل معضل ریزگرد ها پیشنهاد هایی ارائه کرد و افزود: یکی از این پیشنهاد ها را می توان تامین حق آبه تالاب های استان و افزایش پوشش گیاهی و احیای کمربند سبز شهر قم بیان کرد.



مدیر کل محیط زیست استان قم گفت: یکی دیگر ازمخاطرات زیست محیطی استان در دهه اخیر بیابان زایی و گسترش بیابان است که معلول عوامل مختلفی همچون چرای بی رویه دام و استخراج بی رویه منابع آب زیر زمینی و نادیده گرفتن حق آبه رودخانه ها و تالاب های فصلی و موقعی استان است.



مهم ترین دلیل انقراض گونه حیات وحش عدم احیای منابع زیست محیطی است



وی عدم احیای منابع طبیعی و زیست محیطی پس از بهره برداری را باعث تغییر ساخت فیزیکی منطقه دانست و افزود: مهم ترین دلیل انقراض گونه های حیات وحش جانوری وگیاهی این امر است.



وی با اشاره به اینکه تخریب زیستگاه موجب انقراض گونه ها می شود افزود: تخریب زیستگاه ها نیز ممکن است به دلایل مختلفی انجام گیرد.

رکنی بیان کرد: چنانچه جمعیت حیات وحش از اندازه خاصی کمتر شود منقرض شده محسوب می شوند.



مدیریت حیات وحش به منظور جلوگیری از تخریب زیستگاه ها ضروری است



وی برای جلوگیری از تخریب زیستگاه ها و گونه های حیات وحش مدیریت حیات وحش را ضروری دانست و افزود: برای جلوگیری از انقراض باید جلوی تخریب زیستگاه ها گرفته شود که برای این امر گاهی مناطق مستعد در اطراف آن که برای زندگی آن گونه از حیات وحش مستعد است شناسایی شده تا این گونه ها به آن مناطق وارد شوند.



وی ادامه داد: یکی دیگر از این اقدامات این است که بخش هایی را برای نگهداری گونه های وحش مشخص کرده و تعدادی از آن گونه ها را در آن مکان نگهداری کرده تا زاد و ولد کنند و پس از افزایش تعداد آنها در چرخه طبیعت رها سازی می شوند.