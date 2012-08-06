برگزاری نخستین جشن گلریزان هلال احمر/ کمک 2 میلیارد تومانی خیرین در یک شب

فرحناز رافع در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با حضور خانواده ایرانیان ربوده شده (معاونان و مدیران هلال احمر) جشن بزرگ گلریزان در جمع خیرین و داوطلبان هلال احمر برگزار شد گفت: این برای نخستین بار است که هلال احمر اقدام به برگزاری جشن گلریزان می کند که هدف تنها کمک به زندانیان غیر عمد و نیازمندان است.

رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر اظهار داشت: اینکه تنها از خیرین دعوت کرده و به آنها افطاری بدهیم صحیح نیست چون خیرین نیازی به افطاری ندارند برای همین ما با یک افطاری مختصر جشن بزرگی بر پا کردیم تا از تسهیلات و کمکهای خیرین در راه خیر به درستی استفاده کنیم. البته این جشن امسال تنها در تهران برگزار شد ولی سال آینده به صورت کشوری برگزار می شود.

وی گفت: در این مراسم خیرین و داوطلبان جمعیت هلال احمر بیش از دو میلیارد تومان کمک در قالب پرداخت دیه و آزادی 14 نفر از زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد، اهدای سبد کالا جهت توزیع بین نیازمندان، اهدای 28 جهیزیه کامل به زوجهای بی بضاعت و... بود.