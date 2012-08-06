تبدیل بازار به قطب تاریخی و تفریحی پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی با بیان این که نگاه مدیریت شهری به محدوده بازار و به طور کلی به هسته تاریخی پایتخت دو رویکرد «حمل و نقلی» و «اجتماعی و فرهنگی» داشته است گفت: این دو رویکرد همسو با هم و در جهت هم‌افزایی مجموعه برنامه‌های پیش‌بینی شده در این محدوده گام برداشته است.

وی با اشاره به این که در ابتدا با ایجاد پیاده‌راه در محدوده بازار و ممانعت از ورود موتورسیکلت‌ها به این محدوده مخالفت‌هایی شد، اظهار کرد: اکنون نه تنها مردم بلکه کسبه بازار از ادامه این پروژه استقبال می‌کنند، چرا که مدیریت شهری در قالب این طرح ضمن ارج نهادن به عابران پیاده، آرامش و امنیت را به قطب اقتصادی پایتخت باز گردانده است.

تشکری هاشمی با بیان این که محدوده تاریخی بازار با قدمت چند صد ساله در واقع هویت پایتخت است، تصریح کرد: با پیاده‌راه‌سازی در محدوده بازار، این محدوده از فضایی مملو از انواع آلودگی‌های زیست ‌محیطی و آسیب‌های اجتماعی به مکانی تبدیل شده که مردم با قدم زدن در این محدوده به تاریخ و فرهنگ خود افتخار می‌کنند.

وی با تأکید بر این که در شهرهای توسعه یافته از سویی به هسته مرکزی شهر توجه بیشتری می‌شود و از سوی دیگر محدوده تاریخی شهر مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد، اضافه کرد: امتیاز تهران این است که هسته مرکزی و محدوده تاریخی شهر هر دو یکی هستند و همین موضوع باعث حفظ و تقویت پیوستگی اجتماعی و اقتصادی و همبستگی فرهنگی و تاریخی شهر می‌شود.

تشکری هاشمی با ذکر این نکته که پیش از این تنها در ساعات محدودی از روز فعالیت اقتصادی در بازار انجام می‌شد و در این مدت شاهد رفت و آمد پر شتاب انسان‌ها و خودروها در این محدوده بودیم، گفت: زمانی که قطب اقتصادی پایتخت تعطیل می‌شد گویا این محدوده به خواب می‌رفت و زندگی از این منطقه به سایر مناطق کوچ می‌کرد.

وی با اعلام این که در حال حاضر با ایجاد پیاده‌راه از یک سو و احیای فضای تفریحی و گردشگری از سوی دیگر روح زندگی به کالبد محدوده تاریخی پایتخت دمیده شده، افزود: فراموش نکنیم تا چند سال پیش شرایط در این محدوده به حدی بغرنج شده بود که دیگر نه تنها گردشگران بلکه مردم عادی نیز کمتر این محدوده را به عنوان یکی از گزینه‌های گردش و خرید انتخاب می‌کردند.

تشکری هاشمی با اشاره به این که به واقع تاریخ مصور پایتخت در میان آلودگی و دود و نیز سر و صدای خودروها و موتورسیکلت‌ها به بوته فراموشی سپرده شده بود، اظهار کرد: امروز آرامش به محدوده بازار بازگشته و مردم و گردشگران به راحتی برای خرید و گردش به این محدوده مراجعه می‌کنند.

معاون شهردار تهران در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر راه‌اندازی قطار تفریحی یا همان واگن‌های چرخ لاستیکی به همراه مسیرهای دوچرخه‌سواری و درشکه‌سواری موجب افزایش میل و رغبت شهروندان برای سفر به قطب اقتصادی پایتخت که در عین حال به قطب تاریخی و تفریحی تهران نیز تبدیل گردیده، شده است.

