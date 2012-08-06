نادیا دلدار گلچین به کما رفت

به گزارش خبرنگار مهر، نادیا دلدار گلچین بازیگر سینما و تلویزیون که به دلیل مشکلات کلیوی در بیمارستان عرفان بستری است صبح ساعت 6 صبح امروز سکته قلبی کرد و بعد از ان به کما فرو رفته است. متاسفانه این هنرمند هیچ هوشیاری ندارد و از طریق دستگاه تنفس می کند. وی هم اکنون در بخش Icu بیمارستان عرفان بستری است.

نادیا دلدار گلچین که سالهاست از بیماری کلیه رنج می‌برد به تازگی از بیمارستان مدرس به بیمارستان عرفان منتقل شده بود. سید احمد میرعلایی رئیس بنیاد سینمایی فارابی تمام هزینه های این هنرمند را بر عهده گرفته است.



نادیا دلدار گلچین متولد 1339 در تهران و دیپلم موسیقی از هنرستان عالی موسیقی است. وی فعالیت بازیگری‌اش را از سال 1369 با فیلم "ابلیس" آغاز کرده و در فیلم‌هایی چون"روسری آبی"، "کمکم کن"، "مهرمادری"،"غریبانه"،"شیدا"،"دختری با کفش‌های کتانی"و... به ایفای نقش پرداخته است. وی فرزند نادر گلچین خواننده و دختر عموی مرجانه گلچین بازیگر است.