10 میلیارد ریال برای زیرساختهای کبودوال هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل عسگری ظهر دوشنبه در جلسه گردشگری کبودوال افزود: امیدواریم با همکاری سایر ادارات و نهادها برای بازسازی مسیر آبشار کبودوال اقدام شود.

وی اظهار داشت: همچنین مقرر شد با همکاری اداره آب منطقه ای، منابع طبیعی و شهرداری مسیر آبشار از درختان و سنگ های بزرگ پاکسازی شود تا زمینه بازسازی توسط میراث فرهنگی احیا شود.

وی عنوان کرد: همچنین اداره آب منطقه ای برای بازگرداندن مسیر آبشار در جهت اصلی و بر روی خزه ها اقدام کند.

لزوم آزادسازی فضای اطراف شغال تپه

عمرانی معاون میراث فرهنگی گلستان نیز بر آزادسازی فضای اطراف تپه باستانی شغال تپه که قدمتی بالغ بر هفت هزار سال دارد، تاکید کرد.

وی اظهار داشت: با آزادسازی این تپه تاریخی می توان آن را به سایت موزه شهری تبدیل کرد.

علی اکبر کی پور فرماندار علی آبادکتول نیز گفت: برای انجام پروژه های طرح شده با توجه به هزینه بر بودن آنها اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان برای جذب و افزایش اعتبارات در سطح استانی و ملی اقدام کند.

یاسر قندهاری سرپرست میراث فرهنگی علی آبادکتول نیز در حاشیه این جلسه گفت: قرار شد، با همکاری نماینده شهرستان در مجلس برای جذب اعتبارات لازم آزادسازی فضای اطراف تپه باستانی شغال تپه اقدام شود.