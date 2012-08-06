بیش از 200 کودک و نوجوان اراکی در خصوص زباله های بازیافتی آموزش دیدند

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک با اعلام این خبر در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: در این کارگاه های دو روزه آموزشی مدیریت پسماند شهری در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در مرداد ماه برگزار شد کودکان با بحث بازیافت، انواع پسماند خشک، تفکیک این مواد از هم آشنا شدند.

محمود حسنی هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه مدیریت پسماندهای شهری در بین کودکان و نوجوانان دانست و اظهارداشت: استفاده از ذوق و استعداد کودکان و نوجوانان در بهره گیری از مواد دور ریختنی و آشنایی کودکان با ارزش پسماندهای خشک از دیگر اهداف این کارگاه آموزشی بود.

وی افزود: در این جشنواره و کارگاه کودکان و نوجوانان به همراه والدین خود با آشنایی با زباله های بازیافتی شرکت کرده و در پایان بسته‌های اموزشی شامل کتاب، سی دی آموزشی تفکیک و بروشور آموزشی دریافت کردند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیگر اقدامات این سازمان در بحث آموزش‌های شهروندی گفت: علاوه بر این سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک ضمن اجرای طرح تفکیک از مبداء و نیز توزیع بروشورهای آموزشی مدارس و خانوارها اقدام به آموزش مربوط به مدیریت پسماند کرده و در کنار آن با چاپ و نصب بنرهای اطلاع‌رسانی زمینه را برای آموزش عموم شهروندان را فراهم کرده است.