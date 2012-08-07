۱۷ مرداد ۱۳۹۱، ۹:۰۲

در ماه رمضان/

1400 تن برنج درچهارمحال و بختیاری توزیع شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت غله چهار محال و بختیاری گفت: یک هزار و 400 تن برنج در ماه مبارک رمضان در این استان توزیع شد.

محسن ضیائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ذخیره سازی گندم در بخش دولتی 30 هزار تن است که یک سوم مصرف سالیانه در استان است.

وی با اشاره به اینکه ذخیره سازی در این استان در سال 120 هزار تن است، تصریح کرد: ذخیره سازی گندم در بخش خصوصی 90 هزار تن است.

ضیائی ادامه داد: این استان 30 هزار تن بالای ظرفیت یک ساله ذخیره سازی دارد و این استان در بخش دولتی می تواند چهار ماه در سال را ذخیره سازی داشته باشد.

مدیرعامل شرکت غله چهار محال و بختیاری یادآور شد: شرکت غله این استان در بحث روغن، برنج، قند، شکر، حبوبات  گندم و آرد مشکلی ندارد.

ضیائی اذعان داشت: تنها نگرانی ذخیره سازی بر روی مواد اولیه است و علت آن کم شدن نزولات آسمانی و برداشت محصولات است.

