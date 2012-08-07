1400 تن برنج درچهارمحال و بختیاری توزیع شد

محسن ضیائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ذخیره سازی گندم در بخش دولتی 30 هزار تن است که یک سوم مصرف سالیانه در استان است.

وی با اشاره به اینکه ذخیره سازی در این استان در سال 120 هزار تن است، تصریح کرد: ذخیره سازی گندم در بخش خصوصی 90 هزار تن است.

ضیائی ادامه داد: این استان 30 هزار تن بالای ظرفیت یک ساله ذخیره سازی دارد و این استان در بخش دولتی می تواند چهار ماه در سال را ذخیره سازی داشته باشد.

مدیرعامل شرکت غله چهار محال و بختیاری یادآور شد: شرکت غله این استان در بحث روغن، برنج، قند، شکر، حبوبات گندم و آرد مشکلی ندارد.

ضیائی اذعان داشت: تنها نگرانی ذخیره سازی بر روی مواد اولیه است و علت آن کم شدن نزولات آسمانی و برداشت محصولات است.