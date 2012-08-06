آخرین آمار درخواست ثبت دامنه های اینترنتی/ ثبت 15 پیشنهاد عربی فارسی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مهدیون گفت: از مجموع کشورهای منطقه خاورمیانه 62 درخواست به آیکن ارسال شده که از این تعداد 36 درخواست مربوط به امارات، 10 درخواست مربوط به ترکیه، 5 درخواست مربوط به بحرین، 5 درخواست مربوط به عربستان، 3 درخواست مربوط به بحرین، 2 درخواست کویت و یک درخواست مربوط به عراق است که تعداد کل درخواست‌های مبتنی بر اسکریپت عربی/فارسی 15 مورد بوده است.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه کشورهای شرق آسیا در این زمینه خیلی فعال بوده‌اند و تعداد درخواست‌ها به زبان‌های شرق آسیا قابل توجه است، افزود: البته تعداد زیادی درخواست پسوندهای عمومی انگلیسی نیز از کشورهای حاشیه خلیج فارس ارائه شده است ولی به نظر می‌رسد بیشتر به عنوان بستری برای ثبت شخصیت حقوقی درخواست دهنده از این کشورها استفاده شده است.

وی ادامه داد: در مجموع یک هزار و 155 شرکت در این فراخوان شرکت کرده و 1930 درخواست برای 1409 پسوند مورد نظر ارائه داده‌اند که بیشترین تعداد درخواست مربوط به کشور آمریکا با 844 درخواست است و پس از آن کشورهای چین، فرانسه، آلمان و ژاپن قرار دارند.

رئیس کمیته دامنه های سطح بالا در خصوص روند ثبت نام پسوند‌های اینترنتی گفت: آیکن طبق برنامه از قبل تعیین شده از تاریخ 22 دی‌ماه 1390 امکان ارسال درخواست‌های دامنه‌های سطح بالای جدید را باز کرد و این سیستم به صورت برخط فعال شد و در نهایت در تاریخ 10 خرداد 1391 بسته و دو هفته بعد از آن نیز فهرست پسوندهای درخواستی اعلام عمومی شد.

وی با اشاره به تأخیر در انجام ثبت نام به علت مشکل فنی تصریح کرد: مشکل فنی سیستم ثبت درخواست آیکن به حدی جدی بود که 15 ساعت مانده به پایان زمان پذیرش درخواست، آیکن مجبور شد سیستم را عمداً معلق کند. دلیل اعلام شده برای این تعلیق پیدا کردن یک باگ امنیتی بود که امکان دسترسی غیر مجاز به اطلاعات برخی درخواست‌ها را می‌داد.

مهدیون تاکید کرد: با توجه به اهمیت بسیار بالای محرمانگی اطلاعات در آن بازه زمانی که البته بیشتر به دلیل رقابت‌های تجاری بود، این یک ضعف بزرگ محسوب می‌شد که نقطه تاریکی در عملکرد آیکن به شمار می‌آید و این نقاط ضعف همگی می‌تواند نشان از لزوم حرکت به سمت انتقال مدیریت اینترنتی به ارگانی قوی‌تر و جهانی‌تر باشد.

وی در خصوص تعیین تکلیف پسوندها درخواستی اظهار داشت: زمان پیش بینی شده آیکن برای ارزیابی‌ها حدود 2 سال است. البته ممکن است ارزیابی‌ها را دسته بندی کنند که در این صورت آن دسته از پسوندهایی که در سری اول قرار می‌گیرند زودتر از سایرین تعیین تکلیف می‌شوند.