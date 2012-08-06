رجبی: از عملکردم راضی نیستم/ جو استادیوم روی عملکردم تاثیر گذاشت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، لیلا رجبی پس از ناکامی در صعود به مرحله نهایی مسابقات پرتاب وزنه بازیهای المپیک در جمع خبرنگاران تصریح کرد: رکورد اصلی من 17 متر و 98 سانتیمتر بود و امروز وزنه را خیلی بد پرتاب کردم. اصلا از خودم راضی نیستم و ناراحتم که نتوانستم به فینال برسم.
وی درباره دلیل عملکرد بد خود خاطرنشان کرد: دلیل خاصی نداشت؛ البته جو ورزشگاه روی عملکرد من موثر بود. در ایران هنگام مسابقات حتی یک تماشگر هم در ورزشگاه حضور ندارد ولی اینجا ورزشگاه پر از تماشاگر بود و این موضوع به من استرس وارد کرد.
رجبی در پایان در خصوص برنامههای آیندهاش گفت: باید از الان برای بازیهای آسیایی و المپیک بعدی برنامهریزی کنیم.
امروز رقابتهای پرتاب وزنه بانوان در ورزشگاه Olympic Stadium برگزار شد. در این بخش از مسابقات لیلا رجبی پرتابی به اندازه 17 متر و 55 سانتیمتر داشت اما نتوانست رکورد لازم برای صعود را کسب کند.
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