ملارد مرکز پایلوت برای تولید محصولات سالم کشاورزی انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار ملارد در این جلسه اظهار داشت: یکی از بهترین روشها برای کاهش بیماریها و سلامت جامعه، تولید محصولات غذائی طبیعی و سالم است که برای این مهم باید از کودهای آلی استفاده و از کودهای شیمیائی پرهیز شود.

ناصر بورد افزود: براساس آمارها در هر سال سه میلیون تن کود شیمیائی در کشاورزی مصرف می شود که علاوه بر آثار مخرب زیست محیطی، سلامت انسانها را نیز تهدید می کند.

در ادامه جلسه رئیس جهاد کشاورزی شهرستان ملارد گزارشی از تولیدات کشاورزی این شهرستان ارائه و اعلام کرد: در این شهرستان برای آبیاری مزارع به هیچ عنوان از فاضلاب شهری استفاده نمی شود.

لزوم افزایش تولیدات کشاورزی و سالم سازی آنها



معاون وزیر و رئیس سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی در این جلسه بر افزایش تولیدات کشاورزی و سالم سازی آنان به عنوان یکی از اقدامات در نامگذاری امسال به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اشاره کرد و از ایجاد شهر ارگانیک در شهرستان ملارد حمایت کرد.

فتوحی اضافه کرد: در این راستا باید تمامی بهره برداران و تولید کنندگان شناسائی شوند و آموزش و ترویج و نظارت مستمر بر تولیدات در سرلوحه کار قرار کیرد.

برخورد با فروشندگان سموم بدون پروانه، تحت پوشش قرار گرفتن تمامی گلخانه ها، راه اندازی کلینیکهای آزمایشگاهی و اجرای طرح تضمین کیفیت محصولات کشاورزی و کنترل از مبدا از دیگر تاکیدات رئیس سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی برای ایجاد شهر ارگانیک بود.

بانوان توانمند سکانداران عرصه توسعه فرهنگی جامعه هستند



فرماندار شهرستان ملارد در جلسه کمیسیون امور بانوان و خانواده این شهرستان نقش بانوان در مدیریت فرهنگی خانواده ها را غیر قابل انکار دانست و بر تشکیل بانک اطلاعاتی آمار بانوان توانمند تاکید کرد.

ناصر بورد برگزاری منظم جلسات این کمیسیون و حضور فعال رابطین ادارات و نهادها در این جلسات همچنین برگزاری همایشها و نشستهای تخصصی در زمینه های مختلف تربیتی، اجتماعی و فرهنگی برای بانوان شهرستان ملارد را از وظایف اعضا برشمرد.

تلاش برای ایجاد اشتغال زنان سرپرست خانوار و گسترش فعالیت های فرهنگی برای ارتفاء سطح آگاهی بانوان در مواجهه با معضلات اجتماعی از مصوبات این جلسه بود که هر کدام از رابطین ادارات به فراخور شرح وظیفه خود برای انجام آنها تعیین شد.