زندانیان جرائم غیرعمد درآذربایجان شرقی 10 روز به مرخصی می روند

موسی خلیل الهی در گفت و گو با خبرنگاران گفت: با در نظر گرفتن حسن اخلاق ورفتار زندانیان جرائم غیر عمد که در طول دوران محکومیت و بررسی پرونده هایشان نسبت به مرخصی تشویقی مرخصی 10روزه موافقت خواهد شد.

وی اظهار داشت: دادستانی دادگاه انقلاب تبریز به دنبال استقبال عظیم مردم نوع دوست استان آذربایجان شرقی و دستگاه های خصوصی و دواتی در آئین جشن گلریزان ستاد دیه استان،تصمیم به موافقت مرخصی تشویقی 10روزه زندانیان جرائم غیر عمدی که زمینه برای آزادی آنها فراهم نشده است گرفت.

خلیل الهی ضمن اشاره به سیاست حبس‌زدایی در دستگاه قضایی اظهار امیدواری کرد: با کمک مردم و مسئولان و تداوم برنامه‌های پیشگیری مناسب با کمک دستگاه‌های ذیربط شاهد کاهش ورودی در دستگاه قضایی باشیم.

وی همچنین از کاهش پرونده های ورودی به زندان در ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: پایبندی به اعتقادات دینی و تمسک به اهل بیت می تواند در میزان ارتکاب به جرائم اجتماعی اثر بخش باشد.

دادستان تبریز اجرای این گونه مراسم را نقطه عطفی درایجاد یک جامعه سالم دانست و گفت: برخی از زندانیان از جمله زندانیان غیرعمد با اندیشه و افکار بزهکارانه مرتکب جرم نشده اند و نیازمند حمایت هستند