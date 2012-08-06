خبرنگاران بازوی موثر در مدیریت جامعه هستند

مهدی چقایی ظهر روز دوشنبه در جمع خبرنگاران فعال شهر اراک با تبریک روز خبرنگار گفت: خبرنگاران بدلیل حضور فعال در اجتماع و آگاهی به مسائل روز در درک وضعیت مردم پیشگام تر هستند.

وی افزود: خبرنگاران می توانند مدیران سازمان ها و مسئولین را در انتقال مشکلات و پیشنهادات مردم و همچنین رصد شرایط حاکم بر جامعه یاری دهند.

چقایی ادامه داد: قطعا رسانه در انتقال و کمک برای ارائه راهکار به مدیران با توجه به مستندات و اخبار ارزشی والا دارد.

وی با بیان اینکه حضور در جامعه در راس امور دولت نهم قرار دارد اظهار داشت: باید پذیرفت که دولت به طور کامل نمی تواند این امر را محقق کند و صرف گفتن اینکه دولت همیشه در میان مردم حضور دارد کافی نیست و باید از نقش موثر رسانه به عنوان بازوی موثر در تحقق این امر غافل نبود.



چقایی افزود: امیدواریم خبرنگاران با توجه به سختی و شرایط نامطلوب شغلی شان بتوانند به وضعیت مطلوبی که در شان یک خبرنگار است دست یابند.

در پایان این نشست از چند تن از خبرنگاران فعال عرصه ثبت احوال تجلیل به عمل آمد.

