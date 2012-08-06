طاهر حسینپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی باید از هنرمندان و بافندگان فرش و گلیم عشایر حمایت همه جانبه خود را به کار بگیرد و برای رهایی این میراث ارزشمند از چنگال فرصتطلبان چاره اندیشی کند.
وی افزود: طبق گفته های تاریخدانان گلیم در حدود دو هزار سال پیش در زیر یخهای سیبری پیدا شده اما مشخص نیست که ایرانیان از چه زمانی بافت گلیم را آغاز کردند.
کارشناس فرش در ادامه بیان داشت: در ایران اقوام عشایر مثل شاهسونها، بختیاریها و قشقاییها، کردها و بلوچها آغاز به بافت گلیم به صورت انتزاعی و الهام گرفتن از طبیعت و فرهنگ خود کردند.
وی اضافه کرد: هریک از اقوام ایران، بافتهای متفاوت نسبت به یکدیگر دارند که با نگاه کردن به آنها میتوان متوجه تغییرات و تفاوتها شد.
حسین پور با اشاره به اینکه گلیمهای استاندار گلیمهایی هستند که از رنگهای طبیعی در آنها استفاده شده، گفت: استفاده از رنگهای طبیعی همچون روناس، لاجورد، نیل، سرخ دانه، پوست انار و گردو سبب میشود که رنگها ثابت بمانند و اگر هم سالها از عمر این گلیمها بگذرد و بارها شسته شود رنگها داخل هم نمیروند و این امر یکی از ویژگیهای بارز گلیم عشایر است.
وی تصریح کرد: زنان عشایر بدون رفتن به دانشگاه و گذراندن دورههای قالیبافی هنرمند هستند و بر اساس روحیات و احساساتشان گلیم و فرش میبافند و اقتصاد خانواده خود را تأمین میکنند.
کارشناس فرش عنوان کرد: گلیم هنر، عشق و غزل عشایر است اما طمعکاران و دلالان در خارج و در داخل از کشور با بیتوجهی به این میراث ارزشمند فرهنگی هنری به راحتی این آثار ارزشمند را از چنگ ساده دلان عشایر بیرون میآورند و با خارج کردن این میراث با ارزش و منتقل کردن به موزههای بیگانه سود هنگفتی را به جیب میزنند.
وی گفت: سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی باید از هنرمندان و بافندگان فرش و گلیم عشایر حمایت همه جانبه خود را به کار بگیرد و برای رهایی این میراث ارزشمند از چنگال فرصتطلبان چاره اندیشی کند.
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