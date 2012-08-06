طاهر حسین‎پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی باید از هنرمندان و بافندگان فرش و گلیم عشایر حمایت همه جانبه خود را به کار بگیرد و برای رهایی این میراث ارزشمند از چنگال فرصت‎طلبان چاره اندیشی کند.

وی افزود: طبق گفته های تاریخدانان گلیم در حدود دو هزار سال پیش در زیر یخ‎های سیبری پیدا شده اما مشخص نیست که ایرانیان از چه زمانی بافت گلیم را آغاز کردند.

کارشناس فرش در ادامه بیان داشت: در ایران اقوام عشایر مثل شاهسون‎ها، بختیاری‎ها و قشقایی‎ها، کردها و بلوچ‎ها آغاز به بافت گلیم به صورت انتزاعی و الهام گرفتن از طبیعت و فرهنگ خود کردند.

وی اضافه کرد: هریک از اقوام ایران، بافت‎های متفاوت نسبت به یکدیگر دارند که با نگاه کردن به آنها می‎توان متوجه تغییرات و تفاوت‎ها شد.

حسین پور با اشاره به اینکه گلیم‎های استاندار گلیم‎هایی هستند که از رنگ‎های طبیعی در آنها استفاده شده، گفت: استفاده از رنگ‎های طبیعی همچون روناس، لاجورد، نیل، سرخ دانه، پوست انار و گردو سبب می‎شود که رنگ‎ها ثابت بمانند و اگر هم سال‎ها از عمر این گلیم‎ها بگذرد و بارها شسته شود رنگ‎ها داخل هم نمی‎روند و این امر یکی از ویژگی‎های بارز گلیم عشایر است.

وی تصریح کرد: زنان عشایر بدون رفتن به دانشگاه و گذراندن دوره‎های قالیبافی هنرمند هستند و بر اساس روحیات و احساساتشان گلیم و فرش می‎بافند و اقتصاد خانواده خود را تأمین می‎کنند.

کارشناس فرش عنوان کرد: گلیم هنر، عشق و غزل عشایر است اما طمع‎کاران و دلالان در خارج و در داخل از کشور با بی‎توجهی به این میراث ارزشمند فرهنگی هنری به راحتی این آثار ارزشمند را از چنگ ساده دلان عشایر بیرون می‎آورند و با خارج کردن این میراث با ارزش و منتقل کردن به موزه‎های بیگانه سود هنگفتی را به جیب می‎زنند.

وی گفت: سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی باید از هنرمندان و بافندگان فرش و گلیم عشایر حمایت همه جانبه خود را به کار بگیرد و برای رهایی این میراث ارزشمند از چنگال فرصت‎طلبان چاره اندیشی کند.