صدور سند مالکیت برای هشت میلیون و 900 هزار هکتار از اراضی سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مرادی حقیقی عصر دوشنبه در نشست هماهنگی روسا و کارشنان اداره کل ثبت اسناد واملاک استان سمنان در محل این اداره کل گفت: طرح تثبیت حاکمیت دولت بر عرصه های منابع طبیعی از اهمیت خاصی برخوردار است که باید با نگاه ویژه ای به آن پرداخت.

وی با بیان اینکه تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه از اولویت های اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان سمنان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک است.اظهار داشت: تاکنون هشت میلیون و900هزار هکتار از اراضی ملی وطبیعی استان سمنان دارای سند مالکیت شده است.

مرادی حقیقی با بیان اینکه بیش از192 هزارهکتار از این اراضی باقی مانده است تاکید کرد که با توجه به قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تا پایان برنامه پنجم توسعه تعیین تکلیف خواهد شد.

وی ادامه داد: تهیه نقشه حدنگاری(کاداستر)بر اساس قوانین ومقررات از وظایف مهم دستگاههای متولی در راستای اجرای طرح تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی و موات است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان سمنان نیز در این نشست گفت: صدور اسناد مالکیت منابع ملی از حساسیت ویژه ای در حوزه کاری این اداره کل برخوردار است و نباید خدشه ونقصی در آن وجود داشته باشد.

سیروس سلامتی افزود: :تهیه نقشه کاداستر به دلیل دقت بالا زمان بیشتری را می طلبد و همین امر موجب کندی در کار وطولانی تر شدن اتمام پروژه می شود.

وی در پایان اظهار داشت: هم اکنون 99 درصد از سطح استان نقشه رقومی داردواین مهم کمک شایان توجهی را در پیشبرد عملی کار دارد.

این نشست به منظور تعیین تکلیف طرح تفکیک انفال وصدور اسناد مالکیت اراضی ملی براساس طرح کاداستر (حدنگاری) با حضور کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و اداره کل ثبت اسناد استان سمنان برگزار شد.