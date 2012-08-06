فعالیت 30 کانون فرهنگی در مساجد پلدختر/ برگزاری جلسه شورای اداری

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا محمودی در این رابطه اظهار داشت: به‌منظور افزایش فعالیت‌های فرهنگی و هنری در مساجد سطح شهر و روستاهای پلدختر تاکنون برای 30 کانون فرهنگی و هنری مساجد مجوز صادر شده است.

وی افزود: همه کانون‌های فرهنگی و هنری در طول سالهای گذشته و جاری فعالیت‌های قابل ملاحظه‌ای به‌طور ویژه در مناسبت‌های مختلف در سطح شهر و روستاها داشته اند.

محمودی برگزاری کلاس‌های آموزشی مختلف هنری و فرهنگی، دعوت از سخنرانان مختلف با توجه به موضوعات مورد نظر در اعیاد و شهادت‌های ائمه معصومین(ع)، برگزاری محفل انس با قرآن ‌کریم، طرح اوقات فراغت تابستانی را از عمده فعالیتهای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد شهرستان پلدختر عنوان کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پلدختر اظهار امیدواری کرد که با تقویت این کانونها و همکاری دستگاههای فرهنگی زمینه فعالیت و جذب جوانان به مساجد در این شهرستان بیشتر فراهم شود.

خدمات و دستاوردهای دولت به بهترین شیوه اطلاع رسانی شود

فرماندار پلدختر گفت: مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی شهرستان، خدمات و دستاوردهای دولت را به بهترین وجه و شیوه توسط رسانه ها به ویژه مطبوعات اطلاع رسانی کنند.

فریدون رشیدی در جلسه شورای اداری شهرستان پلدختر افزود: اصحاب رسانه، بازوی توانمند اطلاع رسانی خدمات، اقدامات، دستاوردها و کارهای دولت هستند.

وی با بیان اینکه دولت کارنامه بسیار درخشانی را دارد، گفت: در هفته دولت با توجه به اینکه ملت بزرگوار ایران اسلامی انتظار دارند از خدمات، تلاش و دستاوردهای دولت در زمینه‌های گوناگون عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آشنا کنند لذا مدیران با نهایت دقت به بهترین شکل ممکن این خدمات را از طریق رسانه ها به مردم اطلاع رسانی کنند.

فرماندار پلدختر همچنین با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع مسئولان و کارگزاران نظام عنوان کرد: یکی از محورهای مهم سخنان معظم له در رابطه با توطئه ها و تحریم های اخیر اقتصادی غرب بود که موجب شده برای مردم مشکلاتی ایجاد شود.

رشیدی با بیان اینکه هوشیاری و تدبیر بیشتر مسئولان برای مقابله با این توطئه ها در قالب اجرای طرح اقتصاد مقاومتی ضروری است، تصریح کرد: تحریم ها جنگ اقتصادی تمام عیار علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی است اما با وحدت و تدبیر مسئولان و مردم این توطئه ها نیز خنثی خواهد شد.

نادیده گرفتن خدمات گسترده دولت جفا است

امام جمعه پلدختر گفت: دولت نهم و دهم انصافا خدمات خوبی به ملت و کشور کرد که نادیده گرفتن این خدمات و اقدامات گسترده جفا است.

حجت الاسلام "علی محمد لروند" در جلسه شورای اداری شهرستان پلدختر با بیان اینکه هفته دولت نماد خدمت رسانی و عدالت محوری است، افزود: هفته دولت فرصتی مناسب برای بیان خدمات دولت به مردم است که این حجم گسترده اقدامات ماندگار که در راستای گسترش عدالت در سطح جامعه صورت گرفته، ستودنی و قابل تقدیر است

وی با بیان این که خدمات دولت نهم و دهم قابل مقایسه با دولتهای قبل نیست افزود: خدمات دولت به نظام و کشور بی نظیر است و نباید اجازه داد برخی افراد با نگاهی مغرضانه تلاشهای سازنده دولت اصولگرا را زیر سوال برده و موجب خدشه دار شدن چهره دولت شوند.