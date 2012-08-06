شهرداری خرم آباد برای صدور پروانه ساختمانی تسهیلات بانکی پرداخت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، هرمز نصیری در این رابطه اظهار داشت: از این پس شهرداری به منظور پرداخت جرایم و عوارض، افرادی را که تمایل دارند برای دریافت تسهیلات بانکی به بانک شهر معرفی می کند.

وی افزود: برای رفاه حال شهروندان تفاهم نامه ای بین شهرداری خرم آباد و بانک شهر منعقد شده است که طی آن بانک شهر با معرفی نامه شهرداری عوارضات شهرداری را به صورت تسهیلات بانکی به شهرداری پرداخت و به صورت اقساط از مراجعین دریافت می کند.

نصیری عنوان کرد: علاوه بر وجود مسائل فرهنگی، یکی از علل و عوامل ساخت و سازهای غیر مجاز در تمام شهرها هزینه های بیمه ساختمانی، عوارض صدور پروانه، هزینه های نظام مهندسی و ...است که موجب می شود برخی افراد بدون اخذ پروانه ساختمانی مبادرت به ساخت و سازهای غیرمجاز کنند.

شهردار خرم آباد افزود: ساخت و سازهای غیرمجاز علاوه بر وارد کردن لطماتی به شهرداری و مسائلی همچون عدم رعایت اصول شهرسازی و حفظ معابر، کاملاً مغایر اصول فنی و مهندسی نیز است که همین امر جان و مال شهروندان را مورد تهدید قرار می دهد.

نصیری ادامه داد: از سوی دیگر هیچ گونه سرانه ای از قبیل فضای سبز، ورزشی، آموزشی و درمانی در این گونه ساخت و سازها رعایت نمی شود و ساختمانهای احداثی فاقد هرگونه مقاوم سازی هستند.

وی افزود: با ارائه این تسهیلات راه برای افرادی که توان پرداخت هزینه های صدور پروانه را به صورت کامل ندارند باز می شود تا به صورت قانونی و طبق مقررات فنی مهندسی ساختمان نسبت به ساخت و ساز اقدام کنند.

نصیری افزود: علاوه بر پرداخت تسهیلات بانکی یکسری اقدامات دیگر برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی در برنامه های آینده شهرداری قرار گرفته است که از آن جمله می توان به تدوین کتابچه راهنمای ارباب رجوع و ایجاد امکانات الکترونیکی و اینترنتی در آینده نزدیک اشاره کرد.