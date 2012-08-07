برخی معضلات جوانان با برنامه ریزی صحیح اوقات فراغت از بین می رود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله تقوی نیا بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از موسسه دینی فرهنگی فاطمیه سمنان، با اشاره به اینکه برنامه ریزی صحیح اوقات فراغت برخی معضلات جوانان را از بین می برد، افزود: برنامه ریزی مناسب و وضع قوانین لازم برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان برای جلوگیری از رواج فرهنگ ابتذال غرب بسیار ضروری و لازم است.

تقوی نیا اضافه کرد: هر گونه برنامه ریزی برای غنی سازی اوقات فراغت باید در جهت تقویت هویت دینی و ملی، کاهش آسیبهای اجتماعی، توسعه و گسترش فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دانش آموزان باشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان ضمن تاکید بر اینکه اوقات فراغت، فرصت مناسبی برای شکوفا شدن استعدادهاست اظهار داشت: معضلات اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی در بین برخی از جوانان، با برنامه ریزی صحیح در اوقات فراغت از بین می رود.

وی با بیان اینکه یکی از ثمرات اوقات فراغت پرداختن به چگونگی رفتار شخصی و اجتماعی فرزندان است، گفت: باید توجه کرد که انحرافات اخلاقی و رفتاری به صورت ناگهانی ظاهر نمی شوند، بلکه به تدریج ظهور می یابد و به همین دلیل غالبا والدین در طول سال تحصیلی فرصت ارزیابی دقیق رفتار فرزندان خود و راههای پیشگیری از بروز رفتارهای سازش نایافته را پیدا نمی کنند.

تقوی نیا در پایان اظهار داشت: بنا بر این در شرایطی که کودکان و نوجوانان تحت تنش های ناشی از تکالیف درسی نیستند، پرداختن به اصلاح عادات، و رفتارهای نامطلوب امری بسیار با اهمیت است.

موسسه دینی فرهنگی فاطمیه سمنان یکی از پایگاه های اوقات فراغت در تابستان است که برنامه هایی از قبیل قرآنی، ورزشی، اردویی و مسابقات فرهنگی را اجرا می کند.

در این پایگاه تابستانی 40 نفر از دانش آموزان در مقطع تحصیلی ابتدایی و راهنمایی حضور دارند.

اداره تبلیغات اسلامی سمنان در تابستان امسال، هشت پایگاه اوقات فراغت در این شهرستان دایر کرده است.