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۱۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۰۰

ایگدری در گفتگو با مهر:

پیست اسبدوانی گنبدکاووس ماسه ای می شود

پیست اسبدوانی گنبدکاووس ماسه ای می شود

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: رئیس مجموعه سوارکاری گنبدکاووس گفت: پیست خاکی این مجموعه پس از 40 سال تبدیل به ماسه ای و استاندارد می شود.

حکیم ایگدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این پیست تاکنون خاکی بود و با اندک بارندگی مسابقات لغو می شود و با مشکلات زیادی مواجه بودیم.

وی از شروع عملیات بازسازی مجموعه سوارکاری گنبدکاووس خبر داد و گفت: عملیات خاکبرداری این پیست تمام شد و مقدمات زیرسازی در حال انجام است.

وی عنوان کرد: با رعایت زیرسازی و ماسه ای شدن پیست، اسبها نیز شرایط بهتری در مسابقات خواهند داشت و برای چابکسواران نیز بهتر می شود.

ایگدری گفت: تعمیر و مرمت سایر قسمتهای مجموعه شامل جایگاه تماشاگران، سرویس های بهداشتی، اسطبل های این مجموعه نیاز است و باید بازسازی شوند.

گلستان سه مجموعه سوارکاری در گنبدکاووس، بندرترکمن و آق قلا دارد.

کد مطلب 1667491

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