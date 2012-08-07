پیست اسبدوانی گنبدکاووس ماسه ای می شود

حکیم ایگدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این پیست تاکنون خاکی بود و با اندک بارندگی مسابقات لغو می شود و با مشکلات زیادی مواجه بودیم.

وی از شروع عملیات بازسازی مجموعه سوارکاری گنبدکاووس خبر داد و گفت: عملیات خاکبرداری این پیست تمام شد و مقدمات زیرسازی در حال انجام است.

وی عنوان کرد: با رعایت زیرسازی و ماسه ای شدن پیست، اسبها نیز شرایط بهتری در مسابقات خواهند داشت و برای چابکسواران نیز بهتر می شود.

ایگدری گفت: تعمیر و مرمت سایر قسمتهای مجموعه شامل جایگاه تماشاگران، سرویس های بهداشتی، اسطبل های این مجموعه نیاز است و باید بازسازی شوند.

گلستان سه مجموعه سوارکاری در گنبدکاووس، بندرترکمن و آق قلا دارد.